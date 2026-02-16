Százmilliókat érő cég is a NAV árverésén végezte

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) céges árverésén ezúttal is akadtak érdekességek, a különböző adótartozások, tulajdonosi viták, elhúzódó jogi eljárások, vagy esetleges gazdasági bűncselekmények miatt végrehajtás és felszámolás alá került cégek közül ezúttal 19 vár eladásra. Kiválogattuk a legérdekesebbeket.

Portsafe Kft. – becsérték: 218,49 millió forint

Az elmúlt időszak adóhatósági céges árverései közül messze kiemelkedik ez a közel 220 millió forintra becsült, 96,9 százalékos, tehát egyértelmű többségi tulajdont jelentő üzleti részesedés, amelyet március 9-től próbál meg eladni a NAV. A minimális licit a megszokott módon a becsérték fele, azaz 109,25 millió forint lesz – kérdés, hogy az igencsak borsos árcédula mellett talál-e vevőt a hatóság.

A többszáz milliós becsértéket elérő vállalkozás az Opten céginformációs adatbázisa szerint egy 2024 elején bejegyzett, székesfehérvári illetőségű vagyonkezelő, amelyen két magánszemély és egy cég osztozik – ez utóbbi tulajdonosai megegyeznek a Portsafe Kft.-vel, azaz nem külső befektetőről van szó.

A bajba került holdingcégben a vagyoni részesedést még 2024 márciusában foglalta le a hatóság, az azonban, hogy ez pontosan melyik tulajdonoshoz tartozik, a céginformációs adatbázis alapján nem egyértelmű. A PortSafe Kft. a 2024-es üzleti évre vonatkozó üzleti évben 42,69 millió forintos árbevétel mellett 435 ezres mínuszt jelentett. Ez egy vagyonkezelő esetében nem szembeötlő, hiszen a cég igazi értékét a befektetett eszközök jelentik, saját tőkéje 225,06 millió forintra rúgott a tárgyévben.

Azt a tényt, hogy a vállalat mégis az adóhatósági árverésen végezte, érdekessé teszi az is, hogy a magánszemély tulajdonosok két, a napelemek és a energia piacán ismert cégben is érdekeltek, ezek működő honlapokkal is rendelkeznek, és működésükre sem lehet panasz. Például a vállalkozásban részesedéssel rendelkező – és egyébként azonos címre is bejegyzett – anyacég a 2024-es üzleti évben 435,2 millió forintos árbevétel mellett 95,5 millió forintos profitot hozott.

Érdekes hátterű cégek végezték a NAV árverésén

Fotó: Depositphotos

Horváth és Fia Szigetelő Kft. – becsérték: 50 millió forint

Nem sikerült januárban eladni, így ismételten kalapács alá küldi március 20-án a hivatal ezt a budapesti családi céget, amely főtevékenysége szerint „lakó- és nem lakóépület építésével” foglalkozik. A 2023-as alapítású vállalkozás tulajdonosi és ügyvezetői tevékenységét egy magánszemély testvérpár látja el.

A vállalkozás alapítási évében 13,2 millió forintos árbevétel mellett szerény, 1,29 millió forintos adózás utáni eredményt ért el, 2024-ben azonban igazán beindult a szekér, hiszen az üzlet már 66,9 millió forintos árbevétel mellett arányosítva kifejezetten jónak számító, 45,83 millió forintos profitot hozott a konyhára. A saját tőke 50,16 millió forint volt, kiugró kötelezettségek nem álltak fent.

A cégnél többször is kopogtatott a NAV, ám a korábbi ügyeket a céginformációs adatbázis tanúsága szerint sikerült rendezni. A 2025 júniusában történt lefoglalás után a tulajdonosi kör úgy döntött, hogy inkább egy újabb cégben próbál szerencsét, így egy szinte teljesen azonos néven bejegyzett kft.-t alapítottak 2025 júliusában, amelynek rövidített neve megegyezik az elárverezendő cégével.

Amennyiben felkeltette az érdeklődését az elárverezendő Horváth és Fia Kft., akkor a minimum licit a márciusi árverésen 25 millió forint lesz.

Eszter Glória Bau Kft. – becsérték: 24,09 millió forint

Szintén az építőiparban érdekelt és szintén egy testvérpár irányítja ezt a budapesti vállalkozást, amelyet még 2021 végén jegyeztek be. A cég értelmezhető eredményt egyedül a 2022-es üzleti évben tudott felmutatni, ekkor 196,09 millió forintos árbevétel mellett 3 millió forintos veszteséget termelt – ez egy induló cég esetében egyébként nem lenne kiugróan rossz eredmény, csakhogy az Eszter Glória Bau Kft. azóta egyetlen beszámolóját sem adta le.

A cég 2024 tavasza óta többször is összetűzésbe került a NAV-val, végül 2025 októberében a teljes vagyoni részesedést lefoglalta a hatóság: igaz, egyelőre csak ennek 66 százalékát árverezik el március 2-től. A nyitólicit 12,04 millió forint lesz.

Végül említésre méltó az is, hogy a cég viszonylag magas becsértékét a szokatlanul magas jegyzett tőke adja, amit 2022 januárja és márciusa közt több lépésben emeltek meg összesen mintegy 36,5 millió forintra.