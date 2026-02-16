4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok Kis- és középvállalatok NAV-árverések

Százmilliókat érő cég is a NAV árverésén végezte

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Az adóhivatal céges árveréseiből válogattunk.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) céges árverésén ezúttal is akadtak érdekességek, a különböző adótartozások, tulajdonosi viták, elhúzódó jogi eljárások, vagy esetleges gazdasági bűncselekmények miatt végrehajtás és felszámolás alá került cégek közül ezúttal 19 vár eladásra. Kiválogattuk a legérdekesebbeket.

Portsafe Kft. – becsérték: 218,49 millió forint

Az elmúlt időszak adóhatósági céges árverései közül messze kiemelkedik ez a közel 220 millió forintra becsült, 96,9 százalékos, tehát egyértelmű többségi tulajdont jelentő üzleti részesedés, amelyet március 9-től próbál meg eladni a NAV. A minimális licit a megszokott módon a becsérték fele, azaz 109,25 millió forint lesz – kérdés, hogy az igencsak borsos árcédula mellett talál-e vevőt a hatóság.

A többszáz milliós becsértéket elérő vállalkozás az Opten céginformációs adatbázisa szerint egy 2024 elején bejegyzett, székesfehérvári illetőségű vagyonkezelő, amelyen két magánszemély és egy cég osztozik – ez utóbbi tulajdonosai megegyeznek a Portsafe Kft.-vel, azaz nem külső befektetőről van szó.

A bajba került holdingcégben a vagyoni részesedést még 2024 márciusában foglalta le a hatóság, az azonban, hogy ez pontosan melyik tulajdonoshoz tartozik, a céginformációs adatbázis alapján nem egyértelmű. A PortSafe Kft. a 2024-es üzleti évre vonatkozó üzleti évben 42,69 millió forintos árbevétel mellett 435 ezres mínuszt jelentett. Ez egy vagyonkezelő esetében nem szembeötlő, hiszen a cég igazi értékét a befektetett eszközök jelentik, saját tőkéje 225,06 millió forintra rúgott a tárgyévben.

Azt a tényt, hogy a vállalat mégis az adóhatósági árverésen végezte, érdekessé teszi az is, hogy a magánszemély tulajdonosok két, a napelemek és a energia piacán ismert cégben is érdekeltek, ezek működő honlapokkal is rendelkeznek, és működésükre sem lehet panasz. Például a vállalkozásban részesedéssel rendelkező – és egyébként azonos címre is bejegyzett – anyacég a 2024-es üzleti évben 435,2 millió forintos árbevétel mellett 95,5 millió forintos profitot hozott.

Érdekes hátterű cégek végezték a NAV árverésén
Érdekes hátterű cégek végezték a NAV árverésén
Fotó: Depositphotos

Horváth és Fia Szigetelő Kft. – becsérték: 50 millió forint

Nem sikerült januárban eladni, így ismételten kalapács alá küldi március 20-án a hivatal ezt a budapesti családi céget, amely főtevékenysége szerint „lakó- és nem lakóépület építésével” foglalkozik. A 2023-as alapítású vállalkozás tulajdonosi és ügyvezetői tevékenységét egy magánszemély testvérpár látja el.

A vállalkozás alapítási évében 13,2 millió forintos árbevétel mellett szerény, 1,29 millió forintos adózás utáni eredményt ért el, 2024-ben azonban igazán beindult a szekér, hiszen az üzlet már 66,9 millió forintos árbevétel mellett arányosítva kifejezetten jónak számító, 45,83 millió forintos profitot hozott a konyhára. A saját tőke 50,16 millió forint volt, kiugró kötelezettségek nem álltak fent.

A cégnél többször is kopogtatott a NAV, ám a korábbi ügyeket a céginformációs adatbázis tanúsága szerint sikerült rendezni. A 2025 júniusában történt lefoglalás után a tulajdonosi kör úgy döntött, hogy inkább egy újabb cégben próbál szerencsét, így egy szinte teljesen azonos néven bejegyzett kft.-t alapítottak 2025 júliusában, amelynek rövidített neve megegyezik az elárverezendő cégével.

Amennyiben felkeltette az érdeklődését az elárverezendő Horváth és Fia Kft., akkor a minimum licit a márciusi árverésen 25 millió forint lesz.

Eszter Glória Bau Kft. – becsérték: 24,09 millió forint

Szintén az építőiparban érdekelt és szintén egy testvérpár irányítja ezt a budapesti vállalkozást, amelyet még 2021 végén jegyeztek be. A cég értelmezhető eredményt egyedül a 2022-es üzleti évben tudott felmutatni, ekkor 196,09 millió forintos árbevétel mellett 3 millió forintos veszteséget termelt – ez egy induló cég esetében egyébként nem lenne kiugróan rossz eredmény, csakhogy az Eszter Glória Bau Kft. azóta egyetlen beszámolóját sem adta le.

A cég 2024 tavasza óta többször is összetűzésbe került a NAV-val, végül 2025 októberében a teljes vagyoni részesedést lefoglalta a hatóság: igaz, egyelőre csak ennek 66 százalékát árverezik el március 2-től. A nyitólicit 12,04 millió forint lesz.

Végül említésre méltó az is, hogy a cég viszonylag magas becsértékét a szokatlanul magas jegyzett tőke adja, amit 2022 januárja és márciusa közt több lépésben emeltek meg összesen mintegy 36,5 millió forintra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Minél kisebb egy európai uniós tagállam, annál inkább érdeke egy valóban jól működő, üzletileg egységes belső piac kialakítása – ezt mondta egy háttérbeszélgetésen a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnöke. Az uniós állam- és kormányfők múlt hét csütörtökön egy belgiumi kastélyban próbáltak megoldásokat találni az Európai Unió versenyképességi problémáira. A mérföldkőnek tekinthető informális EU-csúcson a kontinens legnagyobb munkaadói szervezete által felkarolt magyar javaslatokat is az asztalra tették.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Egy sikeres céges rendezvény több mint jól megválasztott előadók és programok sora: a helyszín, a hangulat és a vendéglátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az esemény valóban maradandó élményt nyújtson a résztvevőknek. A budapesti Mystery Hotel különleges atmoszférájával, kifinomult tereivel és professzionális szolgáltatásaival ideális választás konferenciák, tréningek, gálaestek vagy akár kötetlen nyári összejövetelek számára.

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

A Digitális Divíziót karcsúsítják.

A tokaji városháza

Fine bisztró nyílik Tokajban – milliárdos állami támogatással

Egy korábbi óvodát alakítanak át a belvárosban.

A Shell logója kagylót formál: hallották a vádakat

Tömören reagált a Shell Orbán Viktor vádjaira

Korábban hosszútávú földgázvásárlási szerződést kötött a kormány a nemzetközi energiacéggel.

Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Röviden kommentálták a vádakat. 

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

Egyes berendezések Mexikóban, Kínában, Indiában és Romániában nyernek új életet.

Innovációs fődíjat nyert a Gránit Bank

Innovációs fődíjat nyert a Gránit Bank

Kiosztotta „Az év bankja” díjait a MasterCard, a Gránit Bank három kategóriában végzett az élen. A fődíjat az OTP Bank vihette haza.

Fejcseréket és átalakítást jelentett be a BYD Magyarország

Fejcseréket és átalakítást jelentett be a BYD Magyarország

Több pozíción is váltanak.

15 milliárd forintos támogatást ad a kormány 400 új munkahelyért

15 milliárd forintos támogatást ad a kormány 400 új munkahelyért

Kaposváron bővít a Kometa 99 Zrt.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)
Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168