Százmilliókért árverezne el egy céget a NAV

Amennyiben kipróbálná a szerencséjét a céggel, az árverés április 4-én indul, a minimálajánlat a megszokottakhoz hasonlóan itt is a becsérték fele, azaz 8,52 millió forint.

Szebb napokat is megélt ez a 2018 októberében alapított, főtevékenysége szerint szigetelési munkákkal foglalkozó szikszói vállalkozás. A magánszemély tulajdonos 100 százalékos vagyoni részesedését 2024 decemberében foglalta le a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága .

A Risk Capital 2016-ban tűnt fel a cég érdekeltjei között, ügyvezető-tulajdonosa az a Wéber Tamás, aki a Tolnatáj Televízió 2021-es tudósítása alapján az év tolnai vállalkozója lett az akkor még Drei – Wé Kft. néven futó vállalkozás ügyvezetőjeként: azaz arról nincs szó, hogy külső szereplő szállt volna be a cégbe. A Risk Capital főtevékenysége gyümölcs- és zöldséglégyártás, és 2021 óta végrehajtás alatt áll, árbevételt évek óta nem termel.

A 2000-es alapítású CNC Machine Kft. (korábban: Drei – Wé) főtevékenysége fémmegmunkálás, és nem elhanyagolható forgalmat bonyolít úgy is, hogy 2022 augusztusában a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Követeléskezelési Főosztályának, Követeléskezelési Osztálya lefoglalta a Risk Capital Kft. birtokában lévő többségi tulajdont. A cég ellen jelenleg két aktív végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az adóhivatal litájára felkerült cégek többségére az a jellemző, hogy néhány éve alakultak. Ám az 51 százalékos tulajdonrésszel egy olyan cégbe vásárolhatja be magát az érdeklődő, amely komoly történettel rendelkezik, tevékenységéről pedig honlapján is részletesen beszámol.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján több kategóriából is árverez, köztük üzletrészeket is - ezek közül válogattunk.

A NAV árverési listáján még korábbi nevén szerepel a CNC Machine Kft. , amelynek 51 százalékos részesedése nem először kerül kalapács alá – ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk:

Érdekesség, hogy a tulajdonos cég, a Kiss 21 Gerüst 2022 októbere áll a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának végrehajtása alatt, míg 2024 májusa óta közjegyzői végrehajtás alá is vették, azaz a magánszemély tulajdonosok nem először szembesültek ilyen jellegű problémával.

A 2023 áprilisában alapított, teljes egészében a Kiss 21 Gerüst Építőipari Kft. tulajdonában lévő, tiszalúci illetőségűm, főtevékenysége szerint elméletileg építőiparral foglalkozó T-Lucio egy pillanatig sem bonyolított üzletmenetet a 2023-as évre vonatkozó cégbeszámoló szerint, árbevétele és adózott eredménye is nullás maradt. Ez önmagában nem lenne különleges, csakhogy a NAV által megállapított 800 milliós becsérték nem véletlen, ugyanis a cégbe 800 millió forintot tettek, azaz saját tőkéje igencsak zsíros. A minimális licit ennek fele, 400 millió forint, az esetleges vásárlók március 28-tól szállhatnak be az árverésbe.

Nem minden vállalkozás működik sikeresen – adótartozások vagy egyéb jogi viták miatt sok cég felszámolás alá kerül. Ha a tartozások más módon nem hajthatók be, a NAV árverésre bocsátja a lefoglalt részesedéseket. Az erre létrehozott portálon cikkünk írásakor 25 aktív árverés volt elérhető – ezek közül válogattunk ismét néhány érdekes esetet.

