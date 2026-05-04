Százmilliós pályázati pénz jutott gyanús sorsra, lépett a NAV

A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói összehangolt akciót hajtottak végre egy Heves vármegyei településen, amely során több mint 549 millió forint pályázati pénz felhasználását vonták górcső alá, és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt a nyomozók egy embert kihallgattak – közölte a hatóság hétfőn közleményben.

A tájékoztatás szerint a pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóság járőreivel és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével nagy erőkkel csaptak le egy Heves vármegyei településen.

Az elkövetői kör tagjai négy hazai, illetve részben uniós költségvetést érintő projektre pályáztak, amelyek ugyan a településen megvalósultak, de a rendelkezésre álló adatok alapján a pályázati pénzek nyilvántartásaiban eszközölt könyvelési trükkök eredményeképp több mint 310 millió forintot nem a projektek megvalósításához használtak fel – közölték.

A helyszíni intézkedések során a nyomozók kutatásokat, adatgyűjtéseket, illetve a projekt megvalósulási helyszíneken szemléket hajtottak végre. Ezek eredményeként az elkövetési konstrukciót igazoló papír alapú, illetve elektronikus adatokat, továbbá több mint 30 millió forint, legális eredettel nem rendelkező pénzeszközt foglaltak le – ismerteti az adóhatóság.

Az elkövetői kör irányítóját üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók. Az elkövetői körhöz kapcsolódó további tizenhárom, csaknem 600 millió forint összértékű pályázat vizsgálata folyamatban van – tájékoztatott a NAV.