2p
Vállalatok Adó Adóhatósági razziák, bírságok

Százmilliós pályázati pénz jutott gyanús sorsra, lépett a NAV

mfor.hu

Az adóhivatal akcióban.

A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói összehangolt akciót hajtottak végre egy Heves vármegyei településen, amely során több mint 549 millió forint pályázati pénz felhasználását vonták górcső alá, és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt a nyomozók egy embert kihallgattak – közölte a hatóság hétfőn közleményben.

A tájékoztatás szerint a pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóság járőreivel és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével nagy erőkkel csaptak le egy Heves vármegyei településen.

Lebuktak a gyanús pénzek miatt?
Lebuktak a gyanús pénzek miatt?
Fotó: Depositphotos

Az elkövetői kör tagjai négy hazai, illetve részben uniós költségvetést érintő projektre pályáztak, amelyek ugyan a településen megvalósultak, de a rendelkezésre álló adatok alapján a pályázati pénzek nyilvántartásaiban eszközölt könyvelési trükkök eredményeképp több mint 310 millió forintot nem a projektek megvalósításához használtak fel – közölték.

A helyszíni intézkedések során a nyomozók kutatásokat, adatgyűjtéseket, illetve a projekt megvalósulási helyszíneken szemléket hajtottak végre. Ezek eredményeként az elkövetési konstrukciót igazoló papír alapú, illetve elektronikus adatokat, továbbá több mint 30 millió forint, legális eredettel nem rendelkező pénzeszközt foglaltak le – ismerteti az adóhatóság.

Az elkövetői kör irányítóját üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók. Az elkövetői körhöz kapcsolódó további tizenhárom, csaknem 600 millió forint összértékű pályázat vizsgálata folyamatban van – tájékoztatott a NAV.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Feljelentést tett az MNB, lezárult a belső vizsgálat

Feljelentést tett az MNB, lezárult a belső vizsgálat

Egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Beindultak az ipari árak

Beindultak az ipari árak

Éves szinten még kevésbé, de havi alapon egyértelműen meglódultak az ipari termelői árak.

Óriási szabálymódosítást jelentett be a Forma-1

Óriási szabálymódosítást jelentett be a Forma-1

Öt éven belül véget ér a hibrid korszak, és visszatérnek a V8-as motorok a száguldó cirkuszban.

brit

Már nagyon készülnek a britek a nyárra, próbálják elkerülni a csődhelyzeteket

A brit kormány ideiglenes intézkedésekkel készül a nyári szezonra a repülőjárat-törlések megelőzése és az optimális járatszám érdekében. A kabinet engedélyezné a légitársaságoknak, hogy az utasokat kevesebb gépre vonják össze, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt drasztikusan megugrott a kerozin ára. 

Nagy üzletbe csapott a Bajnai Gordon által vezetett cég

Nagy üzletbe csapott a Bajnai Gordon által vezetett cég

Felvásárlás és fúzió a terítéken egy nagy múltú vállalattal.

Új járat indul Budapestről

Napi háromszor repülhetünk Frankfurtba.

Magyar Péter lemondott saját cége éléről

Magyar Péter lemondott saját cége éléről

Összeférhetetlenség miatt lépett a leendő kormányfő. 

Leállíttatná a CATL-beruházás kisajátításait a Tisza Debrecenben

Leállíttatná a CATL-beruházás kisajátításait a Tisza Debrecenben

Újabb fordulat jöhet a debreceni akkugyár ügyében.

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Csütörtöktől az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Az OTP Bank számos népszerű szolgáltatását teszi díjmentessé, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét. A Bank a KSH által mért 2025. évi 4,4 százalékos inflációnál alacsonyabb mértékben módosítja díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6 százalékkal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfelek számára.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG