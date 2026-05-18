Százmilliót kaszált a pékséglánc, most mégis a NAV árverésére került

Ahogy árverési rovatunkat rendszeresen követő olvasóink megszokhatták, az eladásra szánt vállalkozások jellemzően különböző adótartozások, tulajdonosi viták, elhúzódó jogi eljárások, vagy esetleges gazdasági bűncselekmények miatt végrehajtás és felszámolás alá került cégek közül kerültek ki, cikkünk írásakor éppen 21 ilyen akadt – ezek közül válogattunk.

K&A Pékség Kft. – becsérték: 150,57 millió forint

Korábban is előfordult már, hogy egyébként sikeresnek nevezhető, stabilan működő cégek felkerültek az árverési listára, az azonban ritkaság, hogy milliárdos árbevételt bonyolító és százmilliós profitot hozó vállalkozással történjen meg mindez.

A veszprémi székhelyű cég egy országos szinten is ismert pékségláncot üzemeltet, amely több városban is működtet egységeket, ezt a céginformációs adatbázisban felsorolt telephelyek is igazolják. Több mint tíz üzletről van szó, többek közt a Balaton menti településeken.

Cikkünk írásakor a vállalkozás 2025-ös beszámolóját még nem adta le, az elmúlt évek adatait látva azonban meglepő, hogy meggyűlt a baja a NAV-val, ugyanis kifejezetten sikeresnek nevezhető. 2022 és 2024 közt folyamatosan 1 milliárd feletti értékesítésből származó árbevételt ért el, míg a profit ugyanebben az időszakban 100 és 150 millió forint közti tartományban mozgott, azaz a tulajdonosok kifejezetten elégedettek lehettek, 2023-ban pedig még 117,5 millió forintnyi osztalékot is kivettek a cégből.

Arra, hogy még sincs minden rendben, a kötelezettségek sora utal, hiszen 2024-ben a rövid lejáratú adósságok összege már 545,65 millió forintra rúgott, amelynek fedezésére az 537,75 millió saját tőke már nem elegendő.

A NAV árverésére nem a cég egésze kerül, csupán egy 28 százalékos részesedés (ezt 2025 novemberében foglalta le a hatóság), amely egy azonos címre bejegyzett, a cégben tulajdonosként és ügyvezetőként is megjelenő magánszemély céges érdekeltségének birtokában van. A Ker-Ing Invest Kft. ellen két végrehajtási eljárás is folyik, a NAV 2025 februárjában indította meg, míg 2026 februárjában egy közjegyző is megindította azt, így a mostani árverés feltehetőleg ezekhez kapcsolódik.

A pékségeket üzemeltető cég ellen szintén két folyamatban lévő végrehajtást találtunk, ezek 2026 tavaszán indultak. Amennyiben valakinek felkeltette az érdeklődését az eladásra váró kisebbségi tulajdonrész, az június 8-án figyeljen, hiszen ekkor indul majd a licit, a legkisebb kínálható ajánlat 75,28 millió forint lesz.

Ener-Box Kft. – becsérték: 104,4 millió forint

Meglehetősen komplikált tulajdonosi viszonyokat fedeztünk fel a 2024-es alapítású, árbevételt és forgalmat sosem bonyolító, ám 60,18 milliós veszteséget összehozó, főtevékenysége szerint szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég mögött, amelynek százmilliós becsértéke mögött egyértelműen a 189,8 millióra testált saját tőke áll.

A kalapács alá kerülő, 55 százalékos vagyoni részesedést egy rendkívül régi, 1991-es alapítású, főtevékenysége szerint üzletvitellel foglalkozó cég birtokolja, amely ellen 2025 augusztusa óta folytat eljárást az adóhatóság. A cég anyagi helyzetének alakulása érdekes, hiszen 2024-ben sokéves, brutálisan veszteséges működést sikerült megfordítania – árbevétele hirtelen 388 millió forintra ugrott, és 184,9 millió forintos profitot hozott úgy, hogy a megelőző évben még 139,7 millió forintos mínuszt jelentett.

Ez a vállalkozás rendkívül komoly adóságokkal rendelkezik, a kötelezettségek sorában mintegy 1,58 milliárd forint szerepel, ezek mindegyike rövid lejáratú, ráadásul a cég lényegében kiürült, hiszen a saját tőke is erősen mínuszba fordult, 2024 végén 251 millió forintos hiány volt látható ebben a sorban. Az Ener-Box mellett ez a vállalkozás a tulajdonosa egy honlappal is rendelkező, szintén az azonos irodaházba bejelentett, kísértetiesen hasonló nevű 2024-es alapítású cégnek: az Ener-Aid Szoftverfejlesztő Kft. 2025 júliusa óta áll szintén végrehajtás alatt.

Végül az egész lánc végén egy piliscsabai bejegyzésű, 2022-es alapítású vagyonkezelő áll, amelynek tulajdonosa és vezető tisztségviselője egy magánszemély, aki testvéri kapcsolatban áll az Ener-Boxban és az Ener-Aidben érdekelt ügyvezetővel. A családi vagyonkezelő érdekeltségei közt szektorok egészen széles köre feltűnik, többek közt egy pilisvörösvári étterem is.

A 2024-ben 242 millió forintos mínuszt termelő cég saját tőkéje szintén negatívban áll, illetve 115 millió forintos rövid lejáratú kötelezettsége is van. A vagyonkezelő idén május 11. óta áll végrehajtás alatt.