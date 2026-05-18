4p
Vállalatok Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás NAV-árverések

Százmilliót kaszált a pékséglánc, most mégis a NAV árverésére került

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Nagyobb értékű céges részesedéseket visz ezúttal kalapács alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Ahogy árverési rovatunkat rendszeresen követő olvasóink megszokhatták, az eladásra szánt vállalkozások jellemzően különböző adótartozások, tulajdonosi viták, elhúzódó jogi eljárások, vagy esetleges gazdasági bűncselekmények miatt végrehajtás és felszámolás alá került cégek közül kerültek ki, cikkünk írásakor éppen 21 ilyen akadt – ezek közül válogattunk.

K&A Pékség Kft. – becsérték: 150,57 millió forint

Korábban is előfordult már, hogy egyébként sikeresnek nevezhető, stabilan működő cégek felkerültek az árverési listára, az azonban ritkaság, hogy milliárdos árbevételt bonyolító és százmilliós profitot hozó vállalkozással történjen meg mindez.

A veszprémi székhelyű cég egy országos szinten is ismert pékségláncot üzemeltet, amely több városban is működtet egységeket, ezt a céginformációs adatbázisban felsorolt telephelyek is igazolják. Több mint tíz üzletről van szó, többek közt a Balaton menti településeken.

Cikkünk írásakor a vállalkozás 2025-ös beszámolóját még nem adta le, az elmúlt évek adatait látva azonban meglepő, hogy meggyűlt a baja a NAV-val, ugyanis kifejezetten sikeresnek nevezhető. 2022 és 2024 közt folyamatosan 1 milliárd feletti értékesítésből származó árbevételt ért el, míg a profit ugyanebben az időszakban 100 és 150 millió forint közti tartományban mozgott, azaz a tulajdonosok kifejezetten elégedettek lehettek, 2023-ban pedig még 117,5 millió forintnyi osztalékot is kivettek a cégből.

Arra, hogy még sincs minden rendben, a kötelezettségek sora utal, hiszen 2024-ben a rövid lejáratú adósságok összege már 545,65 millió forintra rúgott, amelynek fedezésére az 537,75 millió saját tőke már nem elegendő.

A NAV árverésére nem a cég egésze kerül, csupán egy 28 százalékos részesedés (ezt 2025 novemberében foglalta le a hatóság), amely egy azonos címre bejegyzett, a cégben tulajdonosként és ügyvezetőként is megjelenő magánszemély céges érdekeltségének birtokában van. A Ker-Ing Invest Kft. ellen két végrehajtási eljárás is folyik, a NAV 2025 februárjában indította meg, míg 2026 februárjában egy közjegyző is megindította azt, így a mostani árverés feltehetőleg ezekhez kapcsolódik.

A pékségeket üzemeltető cég ellen szintén két folyamatban lévő végrehajtást találtunk, ezek 2026 tavaszán indultak. Amennyiben valakinek felkeltette az érdeklődését az eladásra váró kisebbségi tulajdonrész, az június 8-án figyeljen, hiszen ekkor indul majd a licit, a legkisebb kínálható ajánlat 75,28 millió forint lesz.

Ener-Box Kft. – becsérték: 104,4 millió forint

Meglehetősen komplikált tulajdonosi viszonyokat fedeztünk fel a 2024-es alapítású, árbevételt és forgalmat sosem bonyolító, ám 60,18 milliós veszteséget összehozó, főtevékenysége szerint szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég mögött, amelynek százmilliós becsértéke mögött egyértelműen a 189,8 millióra testált saját tőke áll.

A kalapács alá kerülő, 55 százalékos vagyoni részesedést egy rendkívül régi, 1991-es alapítású, főtevékenysége szerint üzletvitellel foglalkozó cég birtokolja, amely ellen 2025 augusztusa óta folytat eljárást az adóhatóság. A cég anyagi helyzetének alakulása érdekes, hiszen 2024-ben sokéves, brutálisan veszteséges működést sikerült megfordítania – árbevétele hirtelen 388 millió forintra ugrott, és 184,9 millió forintos profitot hozott úgy, hogy a megelőző évben még 139,7 millió forintos mínuszt jelentett.

Ez a vállalkozás rendkívül komoly adóságokkal rendelkezik, a kötelezettségek sorában mintegy 1,58 milliárd forint szerepel, ezek mindegyike rövid lejáratú, ráadásul a cég lényegében kiürült, hiszen a saját tőke is erősen mínuszba fordult, 2024 végén 251 millió forintos hiány volt látható ebben a sorban. Az Ener-Box mellett ez a vállalkozás a tulajdonosa egy honlappal is rendelkező, szintén az azonos irodaházba bejelentett, kísértetiesen hasonló nevű 2024-es alapítású cégnek: az Ener-Aid Szoftverfejlesztő Kft. 2025 júliusa óta áll szintén végrehajtás alatt.

Végül az egész lánc végén egy piliscsabai bejegyzésű, 2022-es alapítású vagyonkezelő áll, amelynek tulajdonosa és vezető tisztségviselője egy magánszemély, aki testvéri kapcsolatban áll az Ener-Boxban és az Ener-Aidben érdekelt ügyvezetővel. A családi vagyonkezelő érdekeltségei közt szektorok egészen széles köre feltűnik, többek közt egy pilisvörösvári étterem is.

A 2024-ben 242 millió forintos mínuszt termelő cég saját tőkéje szintén negatívban áll, illetve 115 millió forintos rövid lejáratú kötelezettsége is van. A vagyonkezelő idén május 11. óta áll végrehajtás alatt.

Az Ener-Box Kft. többségi tulajdonrésze június 8-án kerül kalapács alá, a nyitólicit ezúttal is a becsérték fele, azaz 52,2 millió forint lesz.  

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

startup

Kapitány István megígérte: így lehetnek Magyarországon zebrák helyett unikornisok

A hazai startup-ökoszisztéma fejlesztése is a középpontba került Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter parlamenti meghallgatásán, kvázi beköszönő programbeszédében. Volt idő, amikor kifejezetten előkelő helyen szerepeltünk — főleg Budapest révén — a nemzetközi startup-rangsorokban. A Covid azonban lejtőre tett minket, ahonnan azóta sem találjuk az utat felfelé.

Csak le ne álljon! Óriási a nemzetgazdasági kockázata a Samsung leállásának

Csak le ne álljon! Óriási a nemzetgazdasági kockázata a Samsung leállásának

Pedig benne van a levegőben, most még az alkalmazottak is odacsaptak.

Besülnek a trafikok is rögtön az Orbán-kormány után?

Besülnek a trafikok is rögtön az Orbán-kormány után?

Máris sokan lemondtak a jogokról, sok trafikosnak pedig lenne kérdése.

Napjai maradtak a Molnak, hogy döntsön a NIS-üzletről

Napjai maradtak a Molnak, hogy döntsön a NIS-üzletről

Hétfőn dönthet a Mol a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ajánlatáról, amelyet péntek estig kapnak meg. A pancsovai finomító működéséről továbbra sem tudott megegyezni a két fél.

Becsődölt egy utazási iroda, több mint 200 magyar károsult alapított csoportot

Becsődölt egy utazási iroda, több mint 200 magyar károsult alapított csoportot

A Kormányhivatal nem kapott olyan információt, hogy a cég ne lenne képes visszafizetni az utasoknak a befizetett összegeket. Emiatt eddig a biztosítónak sem adtak engedélyt a kártérítésre.

A túladóztatott OTP-t a külföldi leányai mentették meg

A sokat adóztatott OTP-t a külföldi leányai mentették meg

Az OTP Bank közel 177 milliárd forint nyereséget ért el az első negyedévben. A vártnál kisebb mértékben esett vissza a profitja, de a nyereség döntő részét most a külföldi leánybankjai hozták össze. Az OTP ugyanis az elmúlt évekhez hasonlóan, az első negyedévben számolta el a banki különadót és az extraprofitadót. A külföldi leánybankok közül az orosz, most már jelentős hitelezési veszteségeket termel.

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet. A fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter, a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. A beruházás összhangban a Mol-csoport hosszútávú SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájával, tovább bővíti a Mol zöldenergia portfolióját. Ez lesz a Mol-csoport első biometánüzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon.

Tőzsdei cég reagált a Tisza-kormány és Kapitány István terveire

Tőzsdei cég reagált a Tisza-kormány és Kapitány István terveire

A Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett Masterplast befektetői napján a cég vezetői a vállalat friss eredményei mellett az új magyar kormány elképzeléseiről is beszéltek.

Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel-Aviv közötti járatai

A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti légi összeköttetést – közölte a légitársaság az MTI-vel szerdán.

Új korszak a hazai innovációban: elindult a Restart Hungary

A hazai startup és innovációs ökoszisztéma szintlépésének, valamint a magyar gazdaság újraindulása támogatása céljával új szakmai kezdeményezés született. A Restart Hungary a magyar piacon kevéssé ismert, úgynevezett public advocacy tevékenységgel kívánja felerősíteni a változást sürgető szakmai hangokat. A szerveződést a hazai startup piac olyan szereplői jellemzik, mint Oszkó Péter (O3 partners), Csillag Péter (HunBAN), vagy Balogh Petya (STRT Holding), konzultációs partner többek között a Magyar Fintech Szövetség, a Magyar Innovációs Szövetség, a HunBAN és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA). 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG