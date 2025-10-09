Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Vállalatok Hitel

Egy hétvége alatt annyian érdeklődtek iránta, mint máskor egy hónap alatt

mfor.hu

Hatalmas az érdeklődés a szombaton bejelentett új, fix, évi 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel iránt: a Bankmonitornál egyetlen hétvége alatt annyian regisztráltak vállalkozói hitelre, mint az azt megelőző teljes hónapban összesen.

Orbán Viktor és Nagy Elek a hétvégén bejelentette, hogy új kedvezményes kamatozású vállalkozói hitel indul. A kölcsön szabad célú, kamata évi legfeljebb 3 százalék. A lehetőséget a Széchenyi Kártya Program keretében lehet elérni. A Széchenyi Kártyák között korábban szabad célú hitelt 4,5 százalékos kamatozású mellett lehetett igényelni – foglalja össze a Bankmonitor.

Valóban október 6-tól a program keretében számos támogatott hitel kamata 3 százalékra csökkent. A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata is évi 3 százalékra csökkent. A Széchenyi Mikrohitel MAX+ is 3 százalékos éves kamat mellett érhető el, ráadásul ott a maximális összeget is megemelték 150 millió forintra. Azt is tudni kell, hogy a klasszikus beruházási célú Széchenyi Kártya hiteleknek korábban is 3 százalék volt a kamata.

Érdemes utánaszámolni.
Érdemes utánaszámolni.
Fotó: Depositphotos

Kilőtt az érdeklődés

A szombat délelőtti bejelentést követően a hétvégén annyian adtak le érdeklődést a támogatott hitellel kapcsolatban a Bankmonitornál (megadva a vállalkozás nevét, telefonszámát, e-mail címét), mint az azt megelőző teljes hónapban.

Az tehát határozottan kijelenthető, hogy a cégek, vállalkozások részéről van igény egy ilyen kedvező kamatozású kölcsönre. Ugyanakkor a beérkezett érdeklődésekkel kapcsolatban az is látszik, hogy sokan nem tudják, hogy milyen feltételekkel, mekkora összegű támogatott vállalkozói hitelre lehetnek jogosultak.

Milyen feltételeket kell teljesíteni Széchenyi hitel igénylésekor?

A Bankmonitor szakértői összeszedték az alapvető feltételeket, amelyekek teljesülése esetén reális eséllyel kérhetik a támogatott hitelt az érdeklődők:

  • Egy lezárt teljes üzleti évvel (ez jelen esetben egy 2023-ban alakult cégnél teljesül) kell rendelkeznie a vállalkozásnak.
  • Nem lehet a vállalkozásnak köztartozása, adótartozása.
  • Nem lesz jó az, ha a tulajdonosok körében az elmúlt 6 hónapban változás állt be.
  • Nem szerepelhet a cég a rossz adósok listáján (negatív KHR lista), illetve nem lehet hiteltörlesztéssel elmaradása.
  • Negatív éves eredmény mellett nem igazán reális a hitelfelvétel.
  • Jellemzően nem lesz hitelképes az a cég, amelyről az OPTEN-ben negatív információt lehet látni a kapcsolt vállalkozásokról. (Például a tulajdonos egy másik cégével szemben felszámolás, csődeljárás zajlik.)
  • Problémát okozhat az is, ha a cég nem vezet magyar banknál számlát, vagy nem vezet pénzforgalmi számlát (ez utóbbi egyéni vállalkozásoknál szokott előfordulni).

A felvehető kölcsönösszeggel kapcsolatban pedig fontos tudni, hogy nem jár automatikusan a maximális összeg. Sőt, banki kölcsönről lévén szó a bank a cég hitletörlesztési képességéről meg fog győződni.

Alapesetben megnézik, hogy a bank üzleti tevékenysége mekkora összeg felvételét teszi lehetővé. Itt az árbevételből szoktak kiindulni. Hüvelykujjszabályként ki lehet jelenteni, hogy az éves árbevétel 20 százalékának megfelelő kölcsönösszeg igényelhető. (Ezt még befolyásolhatja az is, hogy a vállalkozásnak milyen meglévő hitelei, törlesztései vannak.)

Ettől természetesen akár felfelé, akár lefelé eltérhetnek egyes esetekben a bankok, de egy 50 millió forintos éves árbevételű cég sajnos 50 millió forint likviditási kölcsönt nem fog tudni felvenni.

A megfelelő vállalkozói múlt komoly szűrő, szerencsére van olyan program is, a Széchenyi Mikrohitel MAX+, melyet rövidebb vállalkozó múlt mellett is el lehet érni. Itt azonban jellemzően szükség van ingatlanfedezetre és egy komoly üzleti tervre is, mely alátámasztja azt, hogy a kérdéses hitelfelvétel megtérül.

A bejelentett 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel tényleg kedvező, a cégek részléről óriási az érdeklődés. De nem szabad azt elfelejteni, hogy még mindig hitelről van szó, ilyen kedvező kamatozás mellett is meg kell felelni a korábban megismert alapvető feltételeknek és a bank bírálati előírásainak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

SPAR

Rácsodálkozhat, ha ezekbe a SPAR áruházakba megy vásárolni

A SPAR Magyarország újabb áruházait modernizálta – Kőszegen, Esztergomban és Törökszentmiklóson –, összesen csaknem 1,7 milliárd forint beruházással.

A Sanofi budapesti szolgáltatóközpontja sokakat vár most

A Sanofi bővíti budapesti szolgáltatóközpontját

Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi francia gyógyszeripari cég budapesti szolgáltatóközpontjának bővítése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Töltsd le az 5 éves MySPAR appot – spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at!

Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!

Távozna a Slovnaft vezérigazgatója, a befolyásos szlovákiai magyar

Távozna a Slovnaft vezérigazgatója, a befolyásos szlovákiai magyar

Világi Oszkár, aki 22 éve irányítja a Slovnaftot, 2006-tól vezérigazgatóként, először beszélt nyilvánosan a távozás lehetőségéről.

Stratégiai együttműködés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége között

Példátlan összefogás: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) stratégiai együttműködést kötött a biztosításközvetítői szektor digitalizációjának előmozdítása érdekében. Nagy Elek, az MKIK és Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke hangsúlyozta: a két szervezet olyan közös fellépésre készül, amely hosszú távon segíti a hazai biztosításközvetítői szektorban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat, fokozva az ágazat fejlődését, fenntartható növekedését és versenyképességét.

1500 milliárd forintra nőtt az önkormányzatok vagyona az OTP-nél

Megtartotta Önkormányzati Fórum rendezvényét az OTP.

Új vezetőket nevez ki 4iG SDT

Új vezetőket nevez ki a 4iG SDT

Az elmúlt időszak intenzív növekedési stratégájának megfelelően két új területtel kiegészülve, a piaci igényekhez és tevékenységébe illeszkedő a 4iG Space and Defence (4iG SDT) öt különálló üzletágat hozott létre, amelyek élére további hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek érkeznek.

Guardian Glass

Eladó a Guardian orosházi síküveggyára

Megjelent a hirdetés a gyár eladására, ami a helyi üveggyártás végét is jelentheti.

Érvénytelenítették a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyét

Érvénytelenítették a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyét

Fontos ítélet született.

A Mol kitart a Barátság vezeték mellett, és adott egy jó tanácsot a horvátoknak

A Mol kitart a Barátság vezeték mellett, és adott egy jó tanácsot a horvátoknak

A vállalat tárgyalt a horvát Janaf embereivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168