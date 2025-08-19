Széchenyi Kártya Program: a támogatások összege elérte a 100 milliárd forintot

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ Zrt. és a magyar bankszektor szereplői között fennálló szoros, konstruktív együttműködésnek köszönhetően a Széchenyi Kártyához kapcsolódó kezelési költség, kamat- és díjtámogatások kifizetéseinek összege elérte a 100 milliárd forintot. A hazai vállalkozások ekkora támogatásban részesültek idén annak érdekében, hogy igényeiknek megfelelő finanszírozáshoz jussanak.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta: ez az eredmény jelentős visszaigazolása annak, hogy a közös, összehangolt erőfeszítések hatékonyan támogatják a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét. A célzott támogatási források ösztönzik a beruházásokat, miközben hozzájárulnak a fenntartható gazdasági növekedés előmozdításához.

A kormány célja, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek. Ezért továbbra is a vállalkozások számára legmegfelelőbb konstrukciók kialakításával támogatja a hazai kkv-k beruházásainak megvalósítását, ezáltal elősegítve termelékenységük növelését és méretugrásukat.