Széchenyi Kártya Program: a támogatások összege elérte a 100 milliárd forintot

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Széchenyi Kártya Program. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ Zrt. és a magyar bankszektor szereplői között fennálló szoros, konstruktív együttműködésnek köszönhetően a Széchenyi Kártyához kapcsolódó kezelési költség, kamat- és díjtámogatások kifizetéseinek összege elérte a 100 milliárd forintot. A hazai vállalkozások ekkora támogatásban részesültek idén annak érdekében, hogy igényeiknek megfelelő finanszírozáshoz jussanak.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta: ez az eredmény jelentős visszaigazolása annak, hogy a közös, összehangolt erőfeszítések hatékonyan támogatják a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét. A célzott támogatási források ösztönzik a beruházásokat, miközben hozzájárulnak a fenntartható gazdasági növekedés előmozdításához.

A kormány célja, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek. Ezért továbbra is a vállalkozások számára legmegfelelőbb konstrukciók kialakításával támogatja a hazai kkv-k beruházásainak megvalósítását, ezáltal elősegítve termelékenységük növelését és méretugrásukat.

Ezek után mivel győzzük meg a magyar vállalkozókat, hogy megéri szabályosan működni?

Mit üzen a szabályosan működő magyar cégeknek a Ruszwurm évtizedekig elhúzódó ügye? Erről is beszélgetett a Trend FM reggeli műsorában munkatársunk. Emellett szóba kerültek a turistákat fenyegető veszélyek és az azok elleni védekezési lehetőségek is.

Nagy dobás a Spartól – komoly beruházás zajlott le

Elkészült a fejlesztés.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

Ezt most megúszták a vállalatok – de mi lesz később?

Bár július 1-től a minimum ESG-kérdéssorra vonatkozó elvárásban egyre több adatot, információt kell begyűjteni a bankoknak a minimum 500 millió forint vállalati hitelt felvevő ügyfeleiktől, az adatszolgáltatásban érintett vállalatok köre azonban jóval szűkebb lesz.

Bejelentés Paksról: ismét gond van az atomerőmű 4. blokkjával

Közleményt tett közzé weboldalán vasárnap késő délelőtt az Országos Atomenergia Hivatal.

A MÁV azt ígéri, sokan 160-nal suhanhatnak munkába

Aknamezőn a magyar cégek: több százezer bírság lehet a vége, ha nem figyelnek

Baj van a Keleti pályaudvaron, meghibásodás miatt késnek a vonatok

Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a budapesti Keleti pályaudvarnál.

Már a kormányhivatal is vizsgálja a rejtélyes busztüzeket a BKV-nál

Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében – tudatta a hivatal pénteken közleményben.

