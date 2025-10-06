A szekszárdi uszoda épp most nyílt, de igencsak megdrágult

„Elkészült a tanuszoda. A szekszárdiak ezt kérték tőlünk, nehéz szülés volt, de elkészült, megcsináltuk”– írta a Harcosok Klubjában szeptember 16-án Orbán Viktor. A miniszterelnök ezzel harangozta be a szekszárdi tanuszoda átadását, amelyre aznap délután volt hivatalos. Az ünnepélyes megnyitó le is zajlott, Orbán beszédet is mondott Kitért a helyi munkanélküliségi rátára, a jövő évi választásokra, Brüsszelre, de arról nem tett említést, hogy a kivitelezés ára végül 3,2 milliárd forintról 3,9 milliárdra nőtt – írja az Átlátszó.

A szekszárdi uszoda megnyitója

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Beszéde alapján Orbán feltehetően azt hitte, hogy Szegeden van – teszi hozzá a 24.hu.

A végső ár csak a napokban derült ki a közbeszerzési értesítőből, ahol a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft.-vel és a LATEREX Építő Zrt.-vel kötött szerződés módosításáról számoltak be. A dokumentum szerint a megrendelő különböző pótmunkák elvégzését kérte tavaly összesen 687,2 millió forint értékben – tárja fel az Átlátszó.

A régi ügy

Szekszárd régi uszodáját 2015-ben zárták be, az akkori fideszes polgármester 2017-re ígérte az új létesítményt.

Az építkezésnek végül 2018-ban álltak neki, a kivitelező az AQUAPLUS Kft. lett nettó 2,3 milliárd forintos ajánlattal. Ezt a kivitelezői szerződést többször is módosították, végül az önkormányzat 2022 júliusában fel is bontotta azt. A be nem fejezett uszoda ügyében rendőrségi nyomozás is indult, de arra jutottak, hogy nem történt bűncselekmény.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2023 őszén írt ki új közbeszerzési eljárást, amit a VEMÉV-SZER Kft. és a Laterex Zrt. konzorciuma nyert el nettó 3,2 milliárd forintos ajánlattal. Ezt módosították végül 3,9 milliárdra.