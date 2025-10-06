A szekszárdi uszoda épp most nyílt, de igencsak megdrágult

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A Közbeszerzési Értesítőben derült ki a végleges ár, de csak miután Orbán Viktor miniszterelnök átadta.

„Elkészült a tanuszoda. A szekszárdiak ezt kérték tőlünk, nehéz szülés volt, de elkészült, megcsináltuk”– írta a Harcosok Klubjában szeptember 16-án Orbán Viktor. A miniszterelnök ezzel harangozta be a szekszárdi tanuszoda átadását, amelyre aznap délután volt hivatalos. Az ünnepélyes megnyitó le is zajlott, Orbán beszédet is mondott  Kitért a helyi munkanélküliségi rátára, a jövő évi választásokra, Brüsszelre, de arról nem tett említést, hogy a kivitelezés ára végül 3,2 milliárd forintról 3,9 milliárdra nőtt – írja az Átlátszó.

A szekszárdi uszoda megnyitója
A szekszárdi uszoda megnyitója
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Beszéde alapján Orbán feltehetően azt hitte, hogy Szegeden van – teszi hozzá a 24.hu.

A végső ár csak a napokban derült ki a közbeszerzési értesítőből, ahol a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft.-vel és a LATEREX Építő Zrt.-vel kötött szerződés módosításáról számoltak be. A dokumentum szerint a megrendelő különböző pótmunkák elvégzését kérte tavaly összesen 687,2 millió forint értékben – tárja fel az Átlátszó.

A régi ügy

Szekszárd régi uszodáját 2015-ben zárták be, az akkori fideszes polgármester 2017-re ígérte az új létesítményt.

Az építkezésnek végül 2018-ban álltak neki, a kivitelező az AQUAPLUS Kft. lett nettó 2,3 milliárd forintos ajánlattal. Ezt a kivitelezői szerződést többször is módosították, végül az önkormányzat 2022 júliusában fel is bontotta azt. A be nem fejezett uszoda ügyében rendőrségi nyomozás is indult, de arra jutottak, hogy nem történt bűncselekmény.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2023 őszén írt ki új közbeszerzési eljárást, amit a VEMÉV-SZER Kft. és a Laterex Zrt. konzorciuma nyert el nettó 3,2 milliárd forintos ajánlattal. Ezt módosították végül 3,9 milliárdra.

A bűvös szám

