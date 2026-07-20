Szénné bírságolja az unió az AliExpresst

Az Európai Bizottság 550 millió eurós (azaz jelenlegi árfolyamon közel 200 milliárd forintos) bírságot szabott ki az AliExpress Kínában bejegyzett online piactérre, mert a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) előírásait az illegális, veszélyes és hamisított termékek terjedésének megelőzésével kapcsolatban – közölte hétfőn az Európai Bizottság.

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A bizottság megállapítása szerint az AliExpress nem végezte el kellő gondossággal a platformján értékesített jogellenes, nem biztonságos vagy hamisított termékekkel kapcsolatos kockázatok felmérését, és nem tett megfelelő intézkedéseket e kockázatok mérséklésére.

(MTI)