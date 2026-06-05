Szépen hozott a konyhára a bizonytalan jövőjű MCC Scruton-lánca

A budapesti és vidéki helyszínekkel rendelkező Scruton-lánc tulajdonosa és ügyvezetője 2021-ig Szalai Zoltán volt, aki most is az MCC főigazgatója. De az Apriori Cultura által üzemeltetett Scruton ezt követően is rendszeresen szolgált díszletként különböző Fidesz-párti médiumok műsoraihoz, és a párt arcai is sokszor reklámozták ezeket a helyeket.

Az Apriori Cultura jelenlegi két tulajdonosa közül az egyik Fejérdy Zsófia, a Sarkcsillag Alapítvány elnöke. A másik résztulajdonos az ügyvezetői tisztséget is betöltő Pesti Ivett, aki Józsefváros önkormányzatának vagyonkezelő cégét vezette a fideszes Kocsis Máté polgármesteri ideje alatt.

Bár a cég beszámolója öt helyszínt említ, jelenleg két Srcruton-kávézó működik az országban, Budapesten az Allee-ban és a Mammutban. Emellett hét Scruton-bisztró van: a budapesti MCC Központban (Tas vezér utca), a belvárosi Zoltán utcában (ez átmenetileg zárva tart), a budapesti Veres Pálné utcában, valamint Győrben, Révfülöpön és Szegeden.

A cég nemrégiben megjelent beszámolójából az látszik, hogy a Fidesz-kormányzás utolsó teljes évében, 2025-ben óriási fejlődésen ment át a lánc az állami támogatásnak köszönhetően. Például a választások idejére már 71 főről 94 főre duzzadt a Scruton kollektívája.

Az Allee-ban nyílt Scruton a Frei Café helyére jött, ahogy a Mammutban is

Fotó: Scruton

A cég nettó bevételére sem lehet panasz, hiszen a korábbi 831,9 millióról 1,1 milliárdra nőtt, a korábbi 19,8 milliós veszteségét pedig sikerült átfordítani 5,4 millió forint nyereségre. Ezzel az MCC vállalkozása két év után újra pozitív tartományban zárta az évet.

A növekedést jól mutatja, hogy a társaság pénzeszközei megháromszorozódtak: 2025-ben 83,5 millióról 235,5 millióra nőttek, köszönhetően a bankbetétekbe került forrásoknak. (Bár eközben követeléseik 173,9 millióról 203,8 millióra ugrottak, és kötelezettségeik is alig lettek kevesebbek: 1,8 milliárdról 1,3 milliárdra csökkentek.)

A cég beszámolójából arra is lehet következtetni, hogy a növekedés nem véletlen: a társaság – lévén az MCC egyik inkubátorintézménye – mindig is bőkezű támogatást kapott a Batthyányi Lajos Alapítványon keresztül. Az alábbi számokból látható, hogy ez évről évre mekkorát nőtt:

2019 – 2,766 millió forint

2020 – 11,94 millió forint

2021 – 46,268 millió forint

2022 – 400,603 millió forint

2023 – 510,928 millió forint

2024 – 724,130 millió forint

2025 – 1,021 milliárd forint. Bár ez az összeg még nem futott ki teljesen a beszámoló szerint, tehát maradt belőle 2026-ra is.

Összesen tehát az elmúlt hét évben 2,7 milliárd forintot áldozott az MCC a Scruton-láncra.

A társaságnak egyébként az MBH Bank NyRT-nél egy különleges, 10,9 milliós fizetési garanciája áll fenn, melynek kezdete 2024.12.17., a lejárata pedig 2029.

A beszámoló kiegészítő melléklete azt is feltünteti, hogy a cég kezességet vállalt a Perfekt Zrt. által a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány felé fennálló fizetési kötelezettségek biztosítékaként. A kezességvállalás összege nem kevesebb, mint 200 millió forint, lejárata legkésőbb 2027. augusztus 31.

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Mégsem nyílik Scruton Varsóban

Bár az Apriori Cultura Kft. tervezte a lengyelországi terjeszkedést, aminek előkészületeire az MCC-n keresztül jelentős magyar állami támogatást is kaptak, ám a megvalósulásról vagy tényleges varsói üzletnyitásról nincsenek hírek. Ezért arról kérdeztük a Scruton tulajdonosait, hogy mit lehet tudni erről, valamint arról is érdeklődtünk, hogy a Zoltán utcai kávézó miért és meddig tart zárva, s egyáltalán: mennyire látják biztosítottnak jövőjüket a kormányváltás és Magyar Péter miniszterelnök bejelentése után, miszerint megszüntetik az MCC-t.

„A varsói Scruton megvalósításának előkészítését a társaság 2024-ben lezárta, a projekt további megvalósításától elálltunk” – írták válaszukban a tulajdonosok.

Kitértek arra is, hogy a Zoltán utcai helyszínen valóban szünetel a vendéglátóipari tevékenység, de az ingatlan továbbra is a Scruton közösségi, kulturális és szakmai programjainak helyszíneként működik.

A jövővel kapcsolatban hozzátették:

„A társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a gazdasági és szabályozási környezet változásait, így természetesen a választások esetleges hatásait is értékeli. Amennyiben a Scruton-lánc működését és hosszú távú fenntarthatóságát érintően olyan körülményt észlelünk, amely a tevékenység folytatását érdemben veszélyeztetné, akkor – minden felelős gazdálkodó szervezethez hasonlóan – a jövőbeni döntéseinket az aktuális gazdasági és működési feltételek figyelembevételével határozzuk majd meg”.

A tulajdonosok vélhetően itt arra utalnak, hogy Brüsszelben, az uniós pénzekről való megegyezés után Magyar Péter bejelentette: nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva), amelyek nem egyetemfenntartók, közöttük a Fidesz-közeli, az Orbán-kormányok alatt rengeteg állami pénzzel, ingatlanokkal kitömött tehetséggondozó intézményt fenntartó közérdekű alapítványt, az MCC-t is.

Erre az MCC Facebook-posztban így reagált: „Amennyiben az Országgyűlés úgy dönt, hogy a kekva mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét.” Hozzátették: „Az MCC harminc éve foglalkozik tehetséggondozással: ebből huszonnégy évet közhasznú alapítványként, hat évet pedig közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként működött”.