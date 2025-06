Szépen hozott tavaly Mészáros Lőrinc konyhájára a rendezvényszervezés is

A Talentis Event and Marketing Kft. (TEAM) – az egykori Flamingo 24 by Talentis Kft.-ből kinőtt cég, melyben évekkel ezelőtt még Mészáros Lőrinc exfelesége is ügyvezetőként tevékenykedett – tavaly is varázslatos évet zárt.

A vállalkozás a korábbi 7,7 milliárd forintos nettó árbevétel után 2024-ben 12 milliárddal zárt, ami 54 százalékos növekedés. Nyereségét pedig 1,2 milliárdról 1,6 milliárd forintra növelte – ez 32 százalékos gyarapodás. A cég ebből 1,37 milliárd forint osztalékot fel is vett.

A Mészáros-féle Talentis Group Zrt. egyik oldalágaként működő rendezvény- és konferenciaszervező vállalkozás 2019-ben még masszívan veszteséges volt, aztán 2021-ben az időközben a leggazdagabb magyarrá avanzsálódott férjétől elvált Kelemen Beatrix kilépett a cégből. Most pedig évek óta töretlenül növekszik a vállalkozás forgalma és profitja.

Mészáros Lőrinc a V-Híd Zrt. nagykőrösi nagygép bemutatóján 2024-ben

Fotó: Facebook

Igaz, a hatalmas rendezvényeket szervező cég partnerei évről évre szinte ugyanazon kormányközeli vállalatok közül kerülnek ki, amelyekre mindig lehet számítani.

A tavaly már 21 főt foglalkoztató TAEM 2024-ben ilyen nagymértékű ugrásokat produkált:

a befektetett eszközök értékét 42 millióról 515 millióra növelte

a pénzügyi eszközökét nulláról 232 millióra

a forgóeszközök értékét 2,9 milliárdról 4,3 milliárdra

bankbetét-számláin 190 millió helyett már 775 millió forint figyel

saját tőkéje 1,7 milliárdról 3 milliárdra hízott

egyéb bevételei 14 millióról 833 millióra nőttek

eladott szolgáltatásainak értéke 5,4 milliárdról 9 milliárdra ugrott

személyi jellegű ráfordításai 298 millió helyett már 620 millióra rúgtak.

Mészáros és Mészáros Kisszínpad

A Talentis Event legutóbbi rendezvénye, a 9. Vál-völgyi Zsúr volt, amelyet a pünkösdi hétvégén rendeztek meg a Hatvanpuszta szomszédjában található Alcsúti Arborétumban, Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjének helyszínén. A zsúrozók kedvezményesen igénybe vehetik a Vál-völgyi kisvasútat is, amelynek három megállója van: a Puskás Akadémiától indul, majd megáll Felcsúton, az Alcsútdobozi Arborétiumnál, hogy aztán visszazakatoljon a Puskás Akadémiáig.

A szabadtéri fesztivál helyszínén olyan régiókat találhattak az odalátogatók, mint a Hungarikum Alkusz Nagyszínpadot, a Mészáros és Mészáros Kisszínpadot, az Opus Energetika Kézműves vásárt, az MBH Bank Food Courtot, vagy az Opus Global Rippel Akadémiát.

A rendezvényszervező cég hihetetlenül szépen alakuló számain nincs mit csodálkozni, hiszen ömlenek a többszáz fős megbízások Mészáros Lőrinc közvetett többségi tulajdonában lévő gigabankjától, az MBH-tól is, egyenesen az üzletember saját, házi rendezvényszervezőjéhez.

A cég beszámolója ugyan nem tér ki a tavaly megrendezett események sorára, de honlapja szerint 2024-ben többek között olyan eseményeket hoztak tető alá, mint a Mészáros Csoport, a Puskás Akadémia, vagy a Hungarikum Alkusz karácsonyi gálarendezvényei Felcsúton, az MBH Bank és a V-Híd Zrt. különböző eseményei olyan helyszíneken, mint a Szépművészeti Múzeum, a 4iG karácsonya az MVM Dómban, az Atmedia Kft. partnertalálkozója a Harris Parkban, a TV2 ügyféltalálkozója a Párizsi udvarban, a 2024-es labdarúgó EB-re felállított Euroleasing szurkolói zóna a Wonder Island Élményparkban – hogy csak párat említsünk.

A TEAM marketingágazatban pedig például az Opus Energetika és a Budapesti Ipari Kamara tusnádfürdői kitelepülését koordinálta, a ZÁÉV nyomdai kivitelezéseit, az MBH Bank FEHOVA-kitelepülését, vagy a Pro Filii Alapítvány adventi csomagosztását.