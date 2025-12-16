Szerdán nyílik újra a lezárt M30-as gyorsforgalmi út – vajon fellélegezhet a Strabag?

A garanciális javítások elkészültének jelentését követően az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői kedden helyszíni szemle keretében ellenőrizték a Stabag kivitelezési hibája miatt korábban hosszú időre lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát – jelentette az MTI.

A javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során mindent rendben találtak a szakemberek, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz. Annak érdekében, hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása.

Rendszeresen ellenőrzik majd

A minisztérium kitért arra is, hogy a Strabag számára itt azonban nem ér véget a felelősség. Az utóellenőrzésről szóló úgynevezett Monitoring Terv készült, amely részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie a kivitelező cégnek és az adatokból kiértékelő jelentést is kell készítenie.