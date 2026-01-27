Szijjártó Péter a legnagyobb támogatási összeget a pécsi túrája végére tartogatta

A Körber Hungária átfogó beruházási programot hajt végre 14,5 milliárd forint értékben Pécsen, többek között egy magas hozzáadott értékű szolgáltató központot hozva létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen az MTI tudósítása szerint.
Ezt a kormány 2,3 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához – tette hozzá.
„A Körber szolgáltató központja Pécsett egy magas hozzáadott értéket képviselő szolgáltató központtá válik, amely nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat fog tudni biztosítani” – mondta.
Rámutatott, hogy a cég korábban alapvetően dohánygépgyárként működött, de mára viszont átállt egy sokkal szélesebb termékportfóliójú, inkább orvostechnikai gépek előállítására fókuszáló tevékenységre.
Korábban, pécsi látogatása során a miniszter 530 millió forintos támogatást jelentett be a EL-Q Invest Kft. 2,5 milliárd forintos üzemének megépítéséhez, valamint 400 millió forintos támogatást a Kontron Electronics kínai vállalat termelésének a városba hozásához.
Szolgáltató központok
Szijjártó Péter leszögezte, hogy a hozzáadott érték emelésének egy nagyon fontos eszköze a szolgáltató központok Magyarországra vonzása, ezek ugyanis képesek a tehetséges, több nyelvet beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok itthon tartására.
„Mára összesen 245 ilyen szolgáltatóközpontot működtetnek a vállalatok Magyarországon, és 125 ezren dolgoznak ezeknél, és 34,5 év az átlagéletkor” – jegyezte meg.
Valamint rámutatott, hogy az elmúlt négy év a negatív környezet ellenére is a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt beruházások szempontjából. „A tavalyi évben három és fél naponta kötöttünk megállapodást újabb magyarországi beruházásokról” – emlékeztetett.