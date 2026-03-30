Szijjártó Péter bejelentett 20 milliárd forint beruházást – mire ad több mint 5 milliárd forintot a kormány?

A Sugo Food Kft. körülbelül 17,5 milliárd forintnyi értékű bajai beruházásával tovább erősödik a hazai élelmiszeripar – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn a városban. A tárcavezető a beruházás bejelentésén arról számolt be, hogy a belga tulajdonosi hátterű élelmiszeripari vállalat 17,5 milliárd forint értékben egyebek mellett új chips feldolgozó üzemet épít, amihez a kormány 4,8 milliárd forint támogatást ad, így segítve harminc új munkahely létrejöttét, illetve kétszáz másik bebiztosítását.

Mint mondta, a fejlesztéssel tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, mivel Európa második legnagyobb tortillachips-gyártójáról van szó, és az itt felhasznált alapanyagok 90 százalékát magyar gazdáktól szerzik be.

Szijjártó Péternek beruházásos napja van

Egy magyar orvostechnikai cég is bővít

A miniszter néhány órával korábban egy másik beruházás bejelentésén is részt vett, a Medi-Radiopharma Kft. mintegy 2,5 milliárd forint értékben hiánypótló gyártástechnikai fejlesztést hajt végre, amelynek nyomán számos betegségnek a korai és a pontos felismerése lehetővé válik. A projektet a kormány 750 millió forinttal támogatja, így segítve majd elő harminc, köztük húsz magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását Érden és Budapesten – derült ki a közleményből.