Szijjártó Péter bejelentette: ehhez a beruházáshoz ad százmilliókat a kormány

A MAM-Hungária Kft. mintegy 4,5 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást hajt végre Vaskeresztesen a kormány támogatásával, amelynek nyomán hatszáz munkahely válik biztossá a településen – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a MAM-Hungária Kft. friss beruházásának bejelentésén elmondta, hogy a babagondozási termékeket gyártó svájci vállalat 4,5 milliárd forint értékben bővíti kapacitásait a településen, amihez a kormány 870 millió forint támogatást nyújt, ezáltal biztossá téve hatszáz munkahelyet.