Szijjártó Péter elárulta: 47 milliárd forintos projekt hoz létre kétszáz munkahelyet

A Rosenberger Csoport mintegy 47 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre a jászárokszállási, a jászberényi és a nyírbátori telephelyén, aminek nyomán kétszáz új munkahely jön majd létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető az elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó Rosenberger Csoport új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német vállalat 47 milliárd forint értékben kapacitásbővítést hajt végre a jászárokszállási, a jászberényi és a nyírbátori telephelyén is, amihez a kormány 14 milliárd forint támogatást nyújt, így hozzájárulva kétszáz, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozásához.

Beszédében rámutatott, hogy a projekt nyomán a világ egyik legnagyobb technológiai cégének számító Rosenberger Magyarországról fogja tudni ellátni többek között csatlakozókkal és adatátviteli kábelekkel a mesterséges intelligencia chipek tesztelésére szakosodott vállalatokat.