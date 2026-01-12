Szijjártó Péter elárulta: erre a beruházásra ad 1,5 milliárd forintot a kormány

A cégtulajdonosok is vágják a centit, a választások után mozdulhat meg a piac

Az áprilisi választásokig még kivárás jellemezheti a hazai cégalapításokat, azt követően viszont akár pozitív fordulat is elképzelhető. Ami biztosnak tűnik, hogy a legtöbb vállalkozás idén is a kereskedelemben és az építőiparban húzhatja le a rolót. Cikkünkben annak is utánajárunk, hogy a venezuelai cégek mekkora számban vannak jelen a hazai üzleti életben.