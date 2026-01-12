Szijjártó Péter elárulta: erre a beruházásra ad 1,5 milliárd forintot a kormány

A kormány megkötötte a 102. stratégiai együttműködési megállapodását a Rosenberger német vállalattal – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A tárcavezető a Rosenberger újabb beruházásának átadásán arról számolt be, hogy az elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó, német tulajdonosi hátterű cég 9,5 milliárd forint értékben bővíti kapacitását nyírbátori, jászárokszállási és jászberényi telephelyén, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást ad. A német cég mintegy ötezer embert foglalkoztat Magyarországon.