Szijjártó Péter elárulta: nagy dobásra készül egy magyar cég a tenger alatt

A miniszter végezetül tudatta, hogy egyezetés folyik arról is, hogy az egyiptomi El-Dabaa atomerőmű építése során magasan fejlett magyar technológiák is felhasználásra kerüljenek.

A 4iG magyar telekommunikációs vállalat mintegy 2800 kilométernyi optikai kábellel köti össze Európát és Egyiptomot a tenger alatt, így biztosítva nagysebességű internetkapcsolatot – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kairóban.

