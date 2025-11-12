1p
Vállalatok Mercedes-Benz Szijjártó Péter

Szijjártó Péter méretes beruházást jelentett be

mfor.hu

A Mercedes-Benz terjeszkedik.

A Mercedes-Benz több tízmilliárd forint értékű beruházással létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a Mercedes-Benz első magyarországi kutatás-fejlesztési projektjének bejelentésén arról számolt be, hogy a német autógyártó 21,6 milliárd forint értékű beruházása nyomán a termékfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztő fázisa is hazánkban valósul majd meg, s megkezdődik a prototípusok tesztelése, a kifejlesztett technológiákat pedig az elektromos platformra épülő új autóknál alkalmazni is fogják. A kormány 4,3 milliárd forint támogatást nyújt.

