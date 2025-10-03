Szijjártó Péter nagy bejelentést tett: ehhez a beruházáshoz ad 560 milliót a kormány

A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan munkahelyet teremtve – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A miniszter milliárdos beruházást jelentett be

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A tárcavezető a Rheinmetall új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német vállalat egy védelmi ipari központot hoz létre a városban 3,7 milliárd forint értékben, amihez a kormány 560 millió forint támogatást nyújt. Beszédéből kiderült, az új létesítmény a katonai járművekkel kapcsolatos fejlesztési és mérnöki tevékenységeket fogja ellátni.