Szijjártó Péter sikeréveket lát Karcagon

Az AgroSprint Zrt. kilencmilliárd forint értékben hajt végre beruházásokat Nyírlugoson és Karcagon, amihez az állam 3,5 milliárd forint támogatást biztosít, így segítve elő egyebek mellett Nyírlugason egy termékfejlesztési központ, Karcagon pedig egy új csomagolóüzem létrehozását – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Karcagon az MTI beszámolója szerint.

A cég termékeinek körülbelül hatvan százalékát exportálják a világ harmincöt országába.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a beruházás lehetőséget biztosít a hazai termelők és kisvállalkozók fejlődésére is, hiszen az AgroSprint kizárólag magyar beszállítóktól vásárol, összesen 323 termelőtől 6400 hektáron termett termést vásárol meg.

Az AgroSprint fagyasztásban is jó

Fotó: AgroSprint

Ezt követően Szijjártó rámutatott, hogy a magyar élelmiszeripar a világon a legversenyképesebbek közé tartozik, ami részben a rendkívül szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak köszönhető.

Kiemelte, hogy kulcságazatról van szó, amelyben az elmúlt tizenegy évben 295 nagy beruházás jött létre 1525 milliárd forint értékben, így mára az ország kétszer annyi élelmiszert tud előállítani, mint amennyit a magyar emberek elfogyasztanak, ennek nyomán a szektor termelési értéke tavaly először meghaladta a 7 ezer milliárd forintot.

