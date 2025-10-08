Szijjártó Péter sok magyar céget érintő kijelentést tett

StoreBoss – intelligens megoldások a ház körül

Megint pont az a szerszám nincs kéznél, amire épp szükség van. Ugye ismerős? Ugye Ön is arról álmodik, hogy egy helyen, szépen és rendben sorakozik minden: az autó, a kerékpárok, a kerti gépek és szerszámok? A StoreBoss márka azok számára kínál megoldásokat, akik szerint a funkcionalitás, az elegáns formavilág és a kényelmes használat triumvirátusa elválaszthatatlan. Kínálatában tehát mindenki talál ínyére valót, akinek a rend, a kényelem és a logikus elrendezés még a ház körül is fontos.