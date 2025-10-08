Szijjártó Péter sok magyar céget érintő kijelentést tett

Változtatásokat hajt végre a kormány a beruházásösztönzési rendszeren – árulta el a külgazdasági és külügyminiszter.
Mint mondta, a jövőbeli sikerek érdekében két lényeges változtatást hajtanak végre a beruházásösztönzési rendszeren. Kiemelte:
„először is élünk azzal a lehetőséggel, amely az Európai Bizottság azon döntése nyomán jött létre, hogy a tiszta ipari megoldások és a nulla nettó kibocsátás elérése, vagyis a környezetet kímélő gazdasági növekedés érdekében létrejövő beruházások esetében 350 millió euróig nem kell európai bizottsági jóváhagyás a beruházások támogatásához.”
Könnyebb lesz támogatást kapni
A miniszter a kisebb cégeket érintő közlést is tett, mint mondta:
„annak érdekében, hogy minél több magyar vállalat számára is lehetőség legyen kutatás-fejlesztési beruházást végrehajtani és ahhoz támogatást kapni, úgy döntöttünk, hogy immáron az ötven főt foglalkoztató vállalatok kutatással, fejlesztéssel foglalkozó beruházásaihoz is adunk támogatást, és elegendő tíz új, kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó munkahely létrehozása a támogatási jogosultsághoz.”