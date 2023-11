Szijjártó Péter tárcájához került a rejtélyes állami cég

A cégbíróság október 13-án jegyezte be az állam legújabb cégét, az Air Hungary Zrt.-t, mellyel kapcsolatban egyelőre még sok a kérdés, legfőképp az, hogy pontosan mi a célja a társasággal az államnak. Az új céggel kapcsolatba hozható jogszabály-tervezetek és előzmények ugyanis több lehetséges kormányzati célt, tevékenységet is kijelölhetnek az Air Hungary számára, vagy akár ezek kombinációját is:

az állami tehergép, az Airbus 330 tulajdonosi joggyakorlója is ez a cég lehetne,

felvetődhet még, hogy az új állami cég talán részt vehet a Rolls-Royce céggel kutatás-fejlesztési projektekben is,

de szerepet kaphat a reptér-visszavásárlásban is.

Most a friss Magyar Közlönyben megjelent rendeletből annyi kiderült, hogy a társaság tulajdonosi joggyakorlója a Külgazdasági és Külügyminisztérium lett - vette észre a hvg.hu.