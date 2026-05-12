Szijjártó Péter testvére és sógora is állami százmilliókkal gazdagodhatott

Mielőtt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lett, a Hungaroringen kívül érdemben nem támogatta az állam a hazai motorsportokat. Az 2014-ben még Truck Race Promotion Kft. néven futó vállalkozás kezdetben kamionmotorsport-szervezéssel foglalkozott, ekkor fedezte fel magának a területet a magyar állam – írja a portál.

Ekkoriban a vállalat részben Révész Bálint nyíregyházi logisztikai vállalkozó érdekeltségébe tartozott, aki a raliversenyek világában is otthonosan mozog; Szijjártó Sarolta a cég operatív igazgatója volt. 2021-ben viszont már az ő férje, Őry Tamás volt a társaság többségi tulajdonosa. Jelenleg ők ketten a ma már TRP Hungary Kft. nevű cég 50 százalékos tulajdonosai az Opten nyilvántartása szerint.*

A vállalattal 2014 és 2024 között 611 millió forint értékben szerződtek főként promóciós és rendezvényszervezési munkára közpénzt felhasználó, főleg állami szereplők. Összesen 10 szervezet 24 megbízását sikerült fellelnie a G7-nek.

A legaktívabb a Szerencsejáték Zrt. volt, amelytől – szponzorációs szerződések formájában – közel 150 millió forint bevételre tett szert a vállalat 2016 és 2022 között. A Magyar Turisztikai Ügynökség 40 millió forinttal támogatta egy zalaegerszegi program megvalósításában a céget.