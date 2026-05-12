Vállalatok Szerencsejáték Zrt. Szijjártó Péter

Szijjártó Péter testvére és sógora is állami százmilliókkal gazdagodhatott

mfor.hu

Állami százmilliók vándoroltak Szijjártó rokonainak cégéhez, amely finn versenypályát vett – írja a G7.

Mielőtt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lett, a Hungaroringen kívül érdemben nem támogatta az állam a hazai motorsportokat. Az 2014-ben még Truck Race Promotion Kft. néven futó vállalkozás kezdetben kamionmotorsport-szervezéssel foglalkozott, ekkor fedezte fel magának a területet a magyar állam – írja a portál.

Ekkoriban a vállalat részben Révész Bálint nyíregyházi logisztikai vállalkozó érdekeltségébe tartozott, aki a raliversenyek világában is otthonosan mozog; Szijjártó Sarolta a cég operatív igazgatója volt. 2021-ben viszont már az ő férje, Őry Tamás volt a társaság többségi tulajdonosa. Jelenleg ők ketten a ma már TRP Hungary Kft. nevű cég 50 százalékos tulajdonosai az Opten nyilvántartása szerint.*

A vállalattal 2014 és 2024 között 611 millió forint értékben szerződtek főként promóciós és rendezvényszervezési munkára közpénzt felhasználó, főleg állami szereplők. Összesen 10 szervezet 24 megbízását sikerült fellelnie a G7-nek.

A legaktívabb a Szerencsejáték Zrt. volt, amelytől – szponzorációs szerződések formájában – közel 150 millió forint bevételre tett szert a vállalat 2016 és 2022 között. A Magyar Turisztikai Ügynökség 40 millió forinttal támogatta egy zalaegerszegi program megvalósításában a céget.

Albániában tárgyalt a 4iG elnök-vezérigazgatója

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.

A reklámadó kivezetését kérik az új kormánytól a szakmai szervetek

A meghozott döntést üdvözlik.

Gigantikus bírsággal nézhentek szembe idehaza az ipari szennyezők

Az élő környezetért felelős tárca leendő vezetője számolt be erről.

Joseph Blatter

Anno belebukott egy korrupciós botrányba, most beleszállt az utódjába a volt FIFA-elnök

Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót, és úgy vélekedett, a FIFA jelenleg diktatúraként működik.

Agilitás és AI bevezetés: a kettős transzformáció, amely valóban versenyképessé tesz

Miközben a legtöbb vállalat még az AI bevezetésén gondolkodik, a valóban előremutató kérdés már egészen más: felkészült-e egyáltalán a szervezet arra, hogy az AI-ban rejlő lehetőségeket ki tudja aknázni? A válasz sokakat meglephet.

Magyar Péter helyett az öccse lett a kormányfő cégének új vezérigazgatója

Az LLM Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter, csak a vezérigazgatói pozícióról mondott le a Tisza Párt elnöke.

Barátság, szerb bevásárlás, horvát viták, hatósági benzinár – így sikerült a Mol első negyedéve

Hernádi Zsolt mindenesetre büszke.

Tovább alkudozhat a Mol a szerbekkel

Egyelőre nem jutottak dűlőre.

Feljelentést tesz az ÁSZ a Matolcsy-körhöz köthető újabb ügy miatt

Befejeződött a METU átvilágítása.

Kiderült, kik Magyarország legvonzóbb munkáltatói

Tizenharmadik alkalommal díjazták Randstad Awarddal Magyarország legvonzóbb munkáltatóit. A Randstad Employer Brand Research 2026-os kutatásából kiderül, hogy a magyar munkavállalók továbbra is tudatos, következetes elvárásrendszer alapján választanak munkahelyet: fontos számukra a fizetés, a kellemes légkör, a biztonság, a munka-magánélet egyensúlya és egyre inkább a karrierépítés lehetősége is.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

