Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Vállalatok Paks

Szijjártó Péter üzent Paks II.-ről: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

mfor.hu

A külügyminiszter reagált az Európai Bíróság ítéletére.

Mint korábbi cikkünkben is megírtuk, az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a Paks II.-nek nyújtott magyar állami támogatás európai bizottsági jóváhagyását. Erre a döntésre reagált most a miniszter. Úgy fogalmazott:

az Európai Bíróság friss ítélete semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést.

A tárcavezető az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel közös sajtóértekezletén a paksi bővítés állami támogatásával kapcsolatos európai bírósági ítélet kapcsán hangsúlyozta: „Mielőtt Magyarország és a magyar energiabiztonság ellendrukkerei pezsgőt bontanának, szeretném azt világosan leszögezni, hogy az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg.”

„Ez a bírósági döntés semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja le a beruházás előrehaladását, sőt ellenkezőleg, az elmúlt időszakban ezt a beruházást felgyorsítottuk” – tette hozzá. Hozzátette, a következő évtized elején az új paksi atomerőműnek mindkét blokkját a hálózatra fogják kapcsolni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Élesben is elindult az MNB új dobása: aláírták az első ilyen hitelt

Élesben is elindult az MNB új dobása: aláírták az első ilyen hitelt

Egy országszerte ismert borászat kapta.

Döntött az uniós bíróság: óriási gyomrost kapott Paks II építése

Döntött az uniós bíróság: óriási gyomrost kapott Paks II. építése

Fontos döntést hoztak meg. 

Nincs egyedül az OTP – itt van, melyik bankok támadták be a kamatstopot

Nincs egyedül az OTP – itt van, melyik bankok támadták be a kamatstopot

Több neves vállalat.

KP_SZL_KONC

Évekig tart az M1-es bővítése, de így is gyorsabb, mintha az állam csinálná – Klasszis Podcast

Olyan hosszú és komplex autópálya-fejlesztés még nem történt Magyarországon, mint amilyen most zajlik az M1-esen – mondta a Klasszis Podcastban a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója. Szimicsku László a munkálatok és az autósokat érintő korlátozások mellett arról is beszélt, hogy a koncessziós társaság milyen bevételekből gazdálkodik, és mi történne vele egy esetleges kormányváltás esetén.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos, hosszú távú tervezés eredménye. Minél korábban kezdünk el félretenni – akár gyermekünk születésétől kezdve –, annál nagyobb eséllyel biztosíthatjuk a tanulmányok, a családalapítás vagy a nyugodt nyugdíjas évek anyagi hátterét. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Megtakarítási Életútprogramja ehhez kínál életszakaszokra szabott, állampapír-alapú megtakarítási rendszert, amely a születéstől egészen az időskorig végigkíséri az ügyfeleket – állami garanciával és a kamatokon felül akár évi több tízezer forintos állami támogatással. A program célja, hogy az öngondoskodás és a portfóliószemléletű megtakarítás ösztönzésével támogassa a tudatos pénzügyi jövőtervezést.

Védelmi és űripari tárgyalásokat folytatott Törökországban a 4iG

Zárónapjához érkeztek Jászai Gellért tárgyalásai Törökországban.

Kivonul a szomszédból a Wizz Air

Bezárja bécsi bázisát a Wizz Air. A diszkont légitársaság 2026. március 15-ig fokozatosan kivonul az osztrák főváros repülőteréről.

Vége az Elvirának: a MÁV teljesen átállt Emmára

Vége az Elvirának: a MÁV teljesen átállt Emmára

Megszüntette a MÁV a 2000-es évek óta működő Elvira menetrendi keresőt. Az oldalt megnyitva már csak egy rövid közlemény fogadja a felhasználót, amely szerint a szolgáltatás többé nem elérhető.

A gázkereskedelmi szerződés aláírása

A Shell és az MVM stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött

Tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodás jött létre a Shell Energy Europe Limited (SEEL) és a magyar földgázkereskedelmi vállalat, az MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) között.

Viber Ads Manager

A Viber Ads Manager hazánkban is elindul

Az önkiszolgáló hirdetési platform lehetővé teszi kis- és középméretű hirdetőinek, ügynökségeinek, hogy pay-as-you-go modell keretében hirdetési kampányokat futtassanak.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168