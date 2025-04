Szijjártó-rokon és más szerencsések: kiderült, kik kaptak pénzt idén a lottónyertesek helyett

Az igazán nagy szponzorpénzek menetrend szerint landoltak a külügyminiszter testvérének cégénél és a Rogán Antalt helikoptereztető családi vállalkozásnál – írja hétfői cikkében a hvg.hu.

Januárban nettó 200 millió forintot, februárban pedig további nettó 95 millió forintot osztott szét összesen 13 cégnek vagy szervezetnek szponzorációs vagy közérdekű támogatásként a Szerencsejáték Zrt. e célt szolgáló keretéből az állami vállalat leánycége, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 10 év alatt bő 22 milliárd forintot osztott szét adományként a társaság – hogy kiket támogatott az állami tulajdonú vállalat, az csak azután derült ki, hogy az MSZP pert nyert az ügyben a társaság ellen.

A HVG friss cikke szerint az idei nagy nyertesek közt van a budaörsi repteret üzemeltető Aeroglobe Kft. nettó 45 millióval, miután tavaly is kapott 40 milliót. Ugyanennyit, nettó 45 milliót kapott a Hazai Termék Kft. is, amely szintén rendszeresen kap támogatást a Szerencsejáték Zrt-től. Nettó 25 millióhoz jutott a TRP Hungary Kft. is, amely tavaly is kapott ugyanennyit. A cég a hazai autó- és motorsportélet aktív szereplője, tulajdonosai közt Őry Tamással és a feleségével, Szijjártó Saroltával, aki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter testvére.

A cikk által említett további támogatottak idén: