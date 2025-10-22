Színt vallott a Netflix, ezek a legfrissebb eredmények

A világ vezető streaming szolgáltatója a New York-i tőzsde keddi kereskedésének leállítása után közölte, hogy a harmadik negyedében a bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról. Ez megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Az adózott eredmény 2,55 milliárd dollár, részvényenként 5,87 dollár volt a harmadik negyedévben, szemben az előző év azonos negyedévében elért 2,36 milliárd dollárral, részvényarányosan 5,40 dollárral.

A nyereség elmaradt a Wall Street 6,97 dolláros várakozásától.

A negyedéves profitot egy jelentős brazíliai, 619 millió dolláros adózással kapcsolatos kiadás csökkentette. A folyó pénzügyi negyedévre a cég a bevételek 16,7 százalékos éves növekedését várja 11,96 milliárd dollárra, az adózott eredményt pedig 2,36 milliárd dollárra, részvényenként 5,45 dollárra.

Ez volt a harmadik negyedév azóta, hogy a Netflix leállította az előfizetői számok közlését, amelyeket korábban a növekedés kulcsfontosságú mutatójának tekintettek.