Szinte talicskával helyezte ki a hiteleket az Erste, azonban a profit és a bevétel is csökkent tavalyhoz képest

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Az Erste működési bevételei 2025 első negyedévében – a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján – 2 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbitól. Ezen belül a nettó kamatbevételek stagnáltak, a díj- és jutalékbevételek 24 százalékkal nőttek, a kereskedési és konverziós bevételek csaknem a felére estek vissza, és csökkentette a működési bevételt a támogatott hitelek átértékelődése is – mondta el Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója a bank idei első negyedévi eredményeit bemutató sajtótájékoztatón.

Kitart a lendület a tavaly újra beinduló lakossági hitelezésben az Ersténél. Az idei első negyedévben lakáshitelből az előző év azonos időszakához képest a másfélszeresére nőtt az újonnan kihelyezett hitelek állománya, míg a személyi kölcsönöknél 31 százalékos a növekedés. A hitelállomány mellett a megtakarítások is gyorsan nőnek. A magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – 15 százalékkal nőtt március végére – derül ki az Erste lapunknak küldött közleményéből

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!