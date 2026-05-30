Szoboszlai Dominik a cége sikereivel vigasztalódhat a Liverpool gyenge szezonja után

Kormos Olga
Szoboszlai Dominik a szabályoknak megfelelően időben leadta cége beszámolóját, amiből az derül ki, hogy 2025-ben is remek nyereséget ért el. Minden bizonnyal ez mosolyt csalhat az arcára, ha már a csapatával semmit sem sikerült nyernie az idén.

Szoboszlai Dominik, a jelenlegi magyar futball legismertebb alakja 2023 novemberében új céget alapított, kezdetben székesfehérvári székhellyel. Az SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft. neve nemcsak a játékos monogramját rejti, hanem a 10-es számot is, amely különös jelentőséggel bír: Szoboszlai a magyar válogatottban a 10-es mezben feszít – ezt a számot hagyományosan a legkiemelkedőbb játékosok kapják. Olyan legendák viselték korábban, mint Puskás, Pelé, Maradona, Ronaldinho vagy Zidane.

A cég friss beszámolója szerint a társaság második éve szintén remekül alakult. A korábbi 225,7 milliós nettó árbevételét sikerült 348,8 millió forintra felhizlalni. Igaz, nyeresége szinte hajszálpontosan megegyezik a 2024-ben elérttel, de sokan kiegyeznének ekkora profittal: a korábbi 139,2 millió forintos pozitív eredménye 2025-ben minimálisan, 140,2 millió forintra nőtt.

És míg 2024-ben még nem, addig a 2025-ös eredmény után osztalékot is kivett, mégpedig 140,9 millió forintot.

2025-ben a cég saját tőkéje is szépen ívelt felfelé, a korábbi 142,2 millió helyett immár 283,1 millió forint, és tavaly már eredménytartalékot is képzett, nevezetesen 139,2 millió forintot.

Igaz, ezzel együtt a rövid távú kötelezettségei megugrottak, 89 millió helyett már 186,8 millió forintot kell visszafizetnie egy éven belül.

Osztalékokat is kivett a cégéből Szoboszlai Dominik
Szoboszlai jelenleg Magyarország leghíresebb sportolója, egyben angol bajnok, akinek értéke időközben százmillió euróra ugrott. A mértékadó transfermarkt oldal március elején frissítette a listáját, a magyar válogatott kapitánya pedig hatalmasat javított: 15 millió euró plusszal belépett a három számjegyűek klubjába, amelynek mindössze 20 labdarúgó a tagja.

A 25 éves magyar középpályás a Liverpool második legértékesebb játékosa, csak Florian Wirtz előzi meg (110 millió) a rangsorban, a Premier League-ben futballozók között pedig a hetedik helyet foglalja el.

Az amerikai Spotrac szerint Szoboszlai 5 évre szóló szerződését a Liverpool FC-vel 31 200 000 font összegre kötötték meg, ami évente átlagosan 6 240 000 fontnak felel meg – ez a jelenlegi árfolyamon számolva már nem ér 3 milliárd forintot, mint a szerződése elején, most 2,5 milliárd forint.   

Ám a legfrissebb sajtóinformációk szerint a klubbal komoly fizetésemelésről és a szerződése módosításáról tárgyal. Ugyanakkor az átigazolási piac pletykaszintjén időről időre felmerül a neve más topcsapatoknál, mint például a Real Madrid, ám ezek egyelőre hivatalos bejelentés nélküli médiahírek.

