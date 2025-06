Szoboszlai Dominik nem tud hibázni: hatalmasat szakított cégével

Szoboszlai Dominik, a jelenlegi magyar futball egyik legismertebb alakja 2023 novemberében új céget alapított, kezdetben székesfehérvári székhellyel. Az SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft. neve nemcsak a játékos monogramját rejti, hanem a 10-es számot is, amely különös jelentőséggel bír: Szoboszlai a magyar válogatottban a 10-es mezt viseli – ezt a számot hagyományosan a legkiemelkedőbb játékosok kapják. Olyan legendák viselték korábban, mint Puskás, Pelé, Maradona, Ronaldinho vagy Zidane.

A társaság első éve nem akárhogy alakult: 225,7 milliós nettó árbevételéből 140 millió forintos nyereséget könyvelhetett el. Szoboszlai osztalékot nem vett ki az eredményből.

Az amerikai Spotrac szerint Szoboszlai 5 évre szóló szerződését a Liverpool F.C.-vel 31 200 000 font összegre kötötték meg, ami évente átlagosan 6 240 000 fontnak felel meg – ez a jelenlegi árfolyamon számolva csaknem 3 milliárd forint.

Most érzi magát a legboldogabbnak

Fotó: MTI

A vállalkozás más számaiban is megmutatkozik a fejlődés, például:

eszközei (köztük a pénzeszközök is) 3 millióról 296,4 millióra nőttek

saját tőkéje 3 millióról 142,2 millióra duzzadt

Szoboszlai Dominik 2023-ban átköltöztette cégét arra a budapesti székhelyre, ahol menedzsere többi vállalkozása is működik. Ezzel egy időben ügyvezetőként is váltás történt: édesapja, Szoboszlai Zsolt és Rubos-Forró Andrea helyét Esterházy Mátyás, a focista menedzsere vette át. 2024 februárjában pedig Szoboszlai a cég egyedüli tulajdonosává vált.

Viszont ahogy lapunk tavaly beszámolt róla, alighogy 2024 október elején Szoboszlai Dominik bejelentette, hogy partnerségi megállapodást kötött a Red Bull energiaital-gyártó céggel, rá pár napra, október 15-én végelszámolási eljárás indult a nevével fémjelzett, egykor nagy reményekkel indított másik cége, a DomiNation Esports Kft. ellen.

Akkor Eszterházy Mátyás, a futballista menedzsere azt írta lapunknak: „Szerencsére annyi új kapu tárult ki előttünk, hogy a fókusz teljesen más területekre tolódott. Az utóbbi években megnyíló új lehetőségek miatt úgy ítéltük meg, hogy a DomiNation Esports Kft. működtetése helyett más területekre szeretnénk összpontosítani. Emiatt az ilyenkor szükséges adminisztrációs folyamatok elvégzésével a kft.-t megszüntetjük, miután az induláskor elképzelt célját már nem tudja betölteni. Az utóbbi évek együttműködésének köszönhetően minden munkavállalónkkal és partnerünkkel remek a kapcsolatunk, de meg kellett hoznunk ezt a döntést annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló időt és energiát Dominik a futballra, az EM Sports pedig az üzleti portfóliójának további növelésére fordítsa.”

Szoboszlai Dominik idén történelmet írva bajnok lett a Premier Liege-ben a Liverpool-lal, hiszen az angol labdarúgó-bajnokság történetében először ünnepelhetett magyar játékos. Sőt, februárban őt választották a csapat legjobbjának a szurkolók. Magánélete is a legjobb mederbe került: idén márciusban feleségül vette szerelmét, sőt, már szülői örömök előtt is állnak.

Tavaly tavasszal egyébként hosszú távú együttműködést kötött a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Magyar Telekom. De a Red Bull mellett ő a magyarországi McDonalds arca is, tavaly nyáron saját ételt is elindított, „Domi-étel” néven. Korábban pedig a dán sajtó, valamint a Hatosfal Blog is arról írt, hogy Dániában és Magyarországon is előrehaladott tárgyalásokat folytat egy női kézilabdaklub felvásárlásáról, vagy abba való befektetésről. Igaz, azóta sincs több hír erről.