Eldőlt, sztrájk indul a Samsungnál, nem is akármekkora

A dél-koreai Samsung Electronics szakszervezete a hét folyamán egy 18 napos általános sztrájkot indít, mivel a menedzsment elutasította a kormány által közvetített ajánlatot – jelentette a Yonhap hírügynökség. Lentebb írtunk arról, miért lehet brutális egy sztrájk a cégre, sőt egész Dél-Koreára.

Kapcsolódó cikk Csak le ne álljon! Óriási a nemzetgazdasági kockázata a Samsung leállásának Tiltakoznak a munkavállalók.

Korlátozva

Az ügyről a CNBC saját oldalán közölte: a szakszervezet munkabeszüntetésének hatása valószínűleg korlátozott lesz, mivel egy dél-koreai bíróság korábban elrendelte:

a sztrájk nem veszélyeztetheti a biztonsági létesítményeket, és nem akadályozhatja a munkavégzést, megelőzve ezzel a berendezések és a félvezető anyagok károsodását.

A feleknek a meghosszabbított tárgyalások ellenére sem sikerült megállapodásra jutniuk a vállalat teljesítményalapú bónuszrendszerét illetően. A munkabeszüntetéshez várhatóan több mint 47 000 szakszervezeti tag csatlakozik.