Sztrájk készülődik a Liszt Ferenc repülőtéren?

Ilyen körülmények között belső fórumokon már egy sztrájk megszervezése is felvetődött, amire utoljára 2008-ban került sor Ferihegyen.

Információink szerint a szakszervezet és a dolgozók nem értik, hogyhogy nem jut több az ő béremelésükre; tízszázalékos emelést szeretnének. A Budapest Airport vezetése azt mondja: a reptéri dolgozók körében tíz, a biztonságiaknál 15 százalék az éves fluktuáció mértéke, ami nemzetközi szinten jónak mondható. A szakszervezet a saját belső felmérésére hivatkozik, amely alapján a dolgozók egyre elégedetlenebbek a munkafeltételekkel, „sokan jelezték, hogy akár munkahelyet is váltanának, amennyiben nem sikeres a béremelés”.

Épül egy harmadik terminál is.

A reptéri érdekképviseletek úgy számolnak, hogy a négyszázalékos általános béremelés alig pár száz milliós költséget jelentene a munkáltatónak 2025-re, ami elenyésző része annak a mintegy harmincmilliárd forintnak (74 millió eurónak), ami a reptér tiszta nyeresége volt 2023-ban, és amiből a cég osztalékot fizetett a részvényeseknek. Pedig a reptér azóta is sorra dönti az utas- és áruforgalmi rekordokat: 2024-ben az éppen most közölt adatok szerint 17,6 millió utas és háromszázezer tonna áru fordult meg a létesítményben, az idei kilátások pedig még jobbak.

Ez valóban így van, a kormány idénre már csak 3,2 százalékkal számol, de ezt az előrejelzést gyakorlatilag senki nem osztja, még a Magyar Nemzeti Bank sem. A független elemzői inflációs várakozások 4,5–5 százalék között vannak, de például januárban – a kormányt és az elemzőket is meglepve – 5,5 százalékkal került többe az élelmiszer, mint egy évvel korábban.

