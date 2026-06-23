Sztrájk lesz a pécsi és a székesfehérvári autóalkatrész-gyárban

12 órás sztrájkot jelentettek be a pécsi és a székesfehérvári autóalkatrész-gyár dolgozói, akik az alacsony bérfejlesztés mellett a hétvégi túlórákra és a megnövekedett terhekre is panaszkodnak – értesült a HVG.

Fél napig tartó sztrájkot jelentett be a pécsi és a székesfehérvári autóalkatrész-gyár. Szerdán a dél-koreai Hanon Systems Hungary Kft. mindkét telephelyén reggel 8 és este 8 között leáll a termelés, a dolgozók így tiltakoznak az alacsony bérfejlesztés ellen - írta a Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye. Az elmúlt hetekben mindkét telephelyen volt már munkabeszüntetés, de a szakszervezet szerint nem értek el eredményt. A vállalat nem mutatott érdemi hajlandóságot arra, hogy felülvizsgálja a 2026-ban végrehajtott, a dolgozók által méltatlanul alacsonynak tartott bérfejlesztést, és tárgyalásokat kezdjen annak korrekciójáról. A sztrájkok után volt egy tárgyalás a sztrájkbizottság és a cégvezetés között, de utóbbi tagjai közölték, hogy az előző évek adatainak vizsgálata alapján nem tartják minden munkavállalói csoport esetében indokoltnak a fizetésemelést, emellett kérték a dolgozók megértését, alapvetően a nehéz piaci helyzetre hivatkoztak.

A szakszervezet szerint a munkavállalók ugyanakkor továbbra is úgy érzik, hogy béreik reálértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben a velük szemben támasztott elvárások növekedtek. Hozzátették: a dolgozók továbbra is méltatlannak érzik a helyzetüket, ezért szerveztek újabb sztrájkot, közölték azt is: továbbra is nyitottak az egyeztetésre a vállalat vezetésével.