Sztrájk miatt egy napra megbénul a német multi

mfor.hu

A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk, mert a pilóták és légiutas kísérők aznapra sztrájkot hirdettek.

A 24 órás munkabeszüntetés, amelyre kedden a VC pilótaszakszervezet, illetve a légiutas kísérőket képviselő UFO munkavállalói képviselet szólított fel, a teherszállítást végző Lufthansa Cargót és a rövid távú járatokat teljesítő CityLine-t is érinti.

A pilótaszakszervezet tagjai tavaly szeptember végén szavazáson nyilvánították ki a sztrájkra való készségüket, hogy ezzel nyomást gyakoroljanak a Lufthansára a kedvezőbb nyugdíjazási feltételek biztosítása céljából. Azóta a tárgyalások újra megkezdődtek, de megszakításokkal folytak és eredménytelenek voltak.

A pilótaszakszervezet közleménye szerint a munkabeszüntetés minden német repülőtérről induló járatot érinteni fog február 12-én.

Ezzel párhuzamosan a légiutas kísérőket képviselő szakszervezet figyelmeztető sztrájkkal akarja kikényszeríteni a kollektív szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokat a Lufthansa központi vállalatánál és a regionális leányvállalatánál, a Cityline-nál. Csak az utóbbinál körülbelül 800 munkahely van szerintük veszélyben a vállalatcsoport stratégiája miatt.

Az UFO egy kollektív szerződéses szociális tervet akar. Egy tagokhoz intézett körlevél szerint a vállalatvezetés elutasította a tárgyalásokat. Az UFO szerint a sztrájk érinteni fogja a Lufthansa CityLine összes, Frankfurtból, Münchenből, Hamburgból, Brémából, Stuttgartból, Kölnből, Düsseldorfból, Berlinből és Hannoverből induló járatát.

