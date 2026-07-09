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Sztrájkoltak a magyarországi Ikea-dolgozók

mfor.hu

Három magyarországi Ikeában is letették a munkát a dolgozók csütörtökön délelőtt. A budaörsi üzletben csak a menedzsment dolgozott.

Sztrájkoltak a magyarországi Ikea áruházak dolgozói – vette észre a Mérce. A munkát csütörtökön délelőtt 10 órakor tették le két órára, az áruházak egy részét ezért be kellett zárni. A dolgozók a béremelésről nem tudtak megegyezni a vállalat vezetésével.

A budaörsi Ikeában csak a menedzsment dolgozott a sztrájk ideje alatt, a soroksári üzletben 50 ember sztrájkolt.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke elmondta: januárban derült ki, hogy nem lesz béemelés az Ikeánál. Azóta is csak teljesítményalapú bérfejlesztés történt, illetve az Ikea differenciált, átlagosan 6 százalékos béremelést ajánlott fel. A szakszervezet azonban minden dolgozóra kiterjedő 6 százalékos béremelést szeretne. A feszültség akkor vált tarthatatlanná, amikor az IKEA közleményt adott ki arról, hogy „milyen szuper évet zártak”. Hozzátette: ha a cégtől csütörtökön nem kapnak ajánlatot, folytatják a nyomásgyakorlást.

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