Szűk társasághoz csatlakozott az OTP

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Az OTP Csoport zöldkötvényeiből leginkább hongkongi és szingapúri befektetők vásároltak. A kibocsátást meghatározó intézményi befektetői bázissal rendelkező kínai és szingapúri bankok, illetve pénzügyi vállalkozások, továbbá az OTP Global Markets szervezte, az OTP Bank pekingi képviseleti irodája és Befektetési Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Főosztálya közreműködésével. Az ügyletet egy pekingi székhelyű multilaterális pénzintézet is támogatta.

„A nyilvános offshore-jüan kötvénykibocsátás révén az OTP Csoport nagy nyugat-európai és amerikai bankok szűk társaságához csatlakozott, amelyek korábban sikeresen valósítottak meg hasonló kibocsátást. Dollár- és euró-kibocsátásainkat követően új devizanemmel sikerült tovább diverzifikálnunk forrásainkat, miközben a kínai piac forgalmazói és befektetői is megismerték az OTP Csoportot. Fontos visszajelzés számunkra, hogy a másfélszeres túljegyzés alapján a távol-keleti befektetők is láthatóan bíznak az OTP Csoport stabil működésében, sikereinek fenntarthatóságában” – mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!