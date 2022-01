Találd meg a gyökereidet! - Családfakutatás, mint turisztikai szolgáltatás

AM: az agrárvállalkozások is élhetnek a rezsicsökkentés lehetőségével

Közel száztízezer mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó vállalkozás számára is elérhetővé vált a rezsicsökkentett energiaár, miután az európai energiaválság hatásainak tompítása érdekében a kormány a lakosság mellett a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak is lehetővé tette a villamosenergia rezsicsökkentést - jelentette be Nagy István agrárminiszter az MTI-nek küldött közleményében pénteken.