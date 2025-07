Támogatás elektromos autókra: újabb részletek derültek ki

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

2020 elejéhez képest a világoszöld hatósági jelzéssel forgalomba állított gépkocsik száma megtízszereződött – összegezte minisztérium. Az elektromos autók terjedésével csökken a levegőszennyezés és zajterhelés, de üzemeltetésük és karbantartásuk is olcsóbb, mint a hagyományos hajtásúaké – hangsúlyozták és felhívták a figyelmet arra is, hogy a vállalati e-autó programban még december elejéig várják a jelentkezéseket.

A pályázati lehetőség járművenként legfeljebb 4 millió, gazdasági társaságonként legfeljebb 64 millió forint hozzájárulást biztosít tiszta és csendes személyautók, teherautók vagy kisbuszok beszerzéséhez – emlékeztettek. A programnak is köszönhető, hogy idén márciustól júniusig minden hónapban bármelyik korábbi havi adatnál több zöldautóval gyarapodott a hazai állomány.

A több mint 6200 nyertes közel kétharmadának utaltak el eddig a számukra megítélt 27,6 milliárd forintból összesen 17,6 milliárd forintot. A kifizetésekben érintett támogatottak több mint 4500 tisztán elektromos gépkocsival zöldítik céges flottájukat – jelentette be hivatalos Facebook oldalán hétfőn az Energiaügyi Minisztérium (EM).

