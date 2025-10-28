Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Tarolt a BYD, elesett a Tesla az európai újautó-piacon

mfor.hu

Az Európai Unióban 10 százalékkal, 888 ezer 672-re nőtt az új autók eladása szeptemberben az előző év azonos hónapjához képest – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.

Spanyolországban 16,4 százalékkal, Németországban 12,8 százalékkal, Franciaországban 1 százalékkal, Olaszországban pedig 4,2 százalékkal nőtt a forgalomba került új autók száma. Az elektromos járművek eladása 20 százalékkal, 167 ezer 600-ra emelkedett az Európai Unióban szeptemberben.

A Volkswagen Csoport eladásai az EU-ban 11,1 százalékkal, a Stellantisé 10,5 százalékkal, a Renault-é pedig 14,4 százalékkal nőtt a múlt hónapban. A német luxusautó-gyártó, a BMW AG eladásai 2,8 százalékkal csökkentettek, míg fő versenytársa, a Mercedes-Benz eladásai 4,8 százalékkal nőttek. A japán Toyota Csoport járműveinek eladásai 6,2 százalékkal, a dél-koreai Hyundai Csoporté pedig 0,3 százalékkal nőttek, miközben Ford Motor Company eladásai 6,7 százalékkal estek szeptemberben tavaly szeptemberrel összevetve.

A Tesla amerikai elektromos autógyártó 25 ezer 656 járművet adott el az Európai Unióban, ami 18,6 százalékos csökkenést jelent tavaly szeptemberhez képest. Eközben a kínai BYD Co. eladásai 272,1 százalékkal, 13 ezer 221-re ugrottak.

Az idei első három negyedévben az EU-ban az autóeladások 0,9 százalékkal, 8 millió 57 ezerre nőttek. A szeptember végéig 1 millió 300 ezer 188 új akkumulátoros elektromos autót (BEV) regisztráltak, ami az uniós piaci részesedés 16,1 százalékát tette ki, a részesedés nagyobb az egy évvel korábbi 13,1 százaléknál. A benzinüzemű autók részesedése 27,7 százalékra zsugorodott az egy évvel korábbi 34,4 százalékról a dízelüzeműeké pedig 12,4 százalékról, 9,3 százalékra csökkent.

Az ACEA honlapján szereplő adatok szerint Magyarországon 10 ezer 381 új autót helyeztek forgalomba szeptemberben, 14,4 százalékkal többet az egy évvel korábbi 9070-nál.

A dízeles autók eladása 18,6 százalékkal, 1068-re esett, míg a benzineseké 8,7 százalékkal, 2533-ra csökkent. A BEV-autók eladása 16,6 százalékkal, 905-re emelkedett, a hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autóké 204,6 százalékkal, 667-re ugrott, míg a hibrid-elektromos (HEV) autóké 28,7 százalékkal, 5105-re bővült szeptemberben éves összevetésben. Az idei első kilenc hónapban 95 ezer 946 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, 7,7 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A dízeles autók eladása 3,3 százalékkal, 11 ezer 223-ra nőtt, a benzineseké 14,7 százalékkal, 22 ezer 947-re csökkent. A BEV-autók eladása 22,9 százalékkal, 8025-re, PHEV-autóké 8 százalékkal, 4642-re, a PHEV-autóké pedig 20,5 százalékkal, 48 ezer 579-re emelkedett.

(MTI)

 

