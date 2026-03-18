Tartós a fordulat magyar gazdaságban?

A K&H nagyvállalati növekedési index legfrissebb adatai szerint 2025 negyedik negyedévében tovább erősödtek a bevételi várakozások a hazai nagyvállalatok körében. Az árbevétel-növekedési várakozások átlaga 1,3 százalékra emelkedett, ami a legmagasabb érték 2024 második negyedéve óta. A számok egy lassan, de folyamatosan élénkülő üzleti klíma képét rajzolják – 2024 második negyedévétől kezdve kisebb megingásokkal felfelé tart a mutató.

A válaszadó vállalatok többsége továbbra is óvatos: 68 százalékuk változatlan bevétellel számol a következő évben. Ugyanakkor 22 százalékuk növekedést vár, és csupán 10 százalékuk prognosztizál csökkenést.

Méretektől függő bevételi várakozások

A saját cégre vonatkozó árbevételi várakozások jelentős különbséget mutatnak a vállalatok mérete szerint. A 2,1-4 milliárd forint árbevételű cégek 13 százaléka csökkenést vár, 59 százalékuk stagnálásra, 28 százalékuk pedig növekedésre számít, átlagosan mindez 1,4 százaléknyi növekményvárakozást jelent az előző évhez képest. A 4,1-10 milliárd forint közötti árbevételű vállalatok esetében 12 százalék jósolt csökkenést, 63 százalék stagnálást, és egy negyedük számít növekedésre a következő egy évben. Ők azonban valamivel nagyobb mértékű, átlagosan 1,8 százaléknyival magasabb árbevétellel kalkulálnak. A legnagyobb, 10 milliárd forint feletti árbevételű vállalatok esetében különösen szembetűnő a stabilitás: döntő többségük változatlan bevétellel tervezi a következő tizenkét hónapot, és a visszaeséstől tartók aránya minimálisra csökkent: mindössze 3 százalékuk számol a bevétel csökkenésével, 90 százalékuk stagnálást vár, és 8 százalékuk számol növekedéssel.

Export: lassú, de biztos élénkülés

A külpiaci értékesítéssel kapcsolatos várakozások is javuló tendenciát mutatnak: a visszaesésre számítók aránya közel a felére csökkent az előző negyedévhez képest, míg a növekedést várók aránya ugyanezzel a léptékkel emelkedett. A külföldre értékesítő vállalatok átlagosan 2,1 százaléknyi exportárbevétel-növekedést várnak a következő egy évben, ami a külpiaci aktivitás fokozatos erősödésére utalhat.

„2026 a nagyvállalati alkalmazkodás és a piaci visszarendeződés éve. A nagyvállalati szektorról festett kép a mesterséges intelligencia által vezérelt beruházásoknak köszönhetően bíztató, de a teljes fordulat feltétele a külső bizonytalanságok oldódása. A vállalatok stratégiája most kettős: a hatékonyság maximalizálása mellett a pénzügyi stabilitás és a tartalékképzés fenntartása a cél” – fűzte hozzá Bodor Tibor, a K&H vállalati divíziójának vezetője.