Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Tartós a fordulat magyar gazdaságban?

Erősödtek a bevételi várakozások a hazai nagyvállalatok körében.

A K&H nagyvállalati növekedési index legfrissebb adatai szerint 2025 negyedik negyedévében tovább erősödtek a bevételi várakozások a hazai nagyvállalatok körében. Az árbevétel-növekedési várakozások átlaga 1,3 százalékra emelkedett, ami a legmagasabb érték 2024 második negyedéve óta. A számok egy lassan, de folyamatosan élénkülő üzleti klíma képét rajzolják – 2024 második negyedévétől kezdve kisebb megingásokkal felfelé tart a mutató.

A válaszadó vállalatok többsége továbbra is óvatos: 68 százalékuk változatlan bevétellel számol a következő évben. Ugyanakkor 22 százalékuk növekedést vár, és csupán 10 százalékuk prognosztizál csökkenést.

Méretektől függő bevételi várakozások

A saját cégre vonatkozó árbevételi várakozások jelentős különbséget mutatnak a vállalatok mérete szerint. A 2,1-4 milliárd forint árbevételű cégek 13 százaléka csökkenést vár, 59 százalékuk stagnálásra, 28 százalékuk pedig növekedésre számít, átlagosan mindez 1,4 százaléknyi növekményvárakozást jelent az előző évhez képest. A 4,1-10 milliárd forint közötti árbevételű vállalatok esetében 12 százalék jósolt csökkenést, 63 százalék stagnálást, és egy negyedük számít növekedésre a következő egy évben. Ők azonban valamivel nagyobb mértékű, átlagosan 1,8 százaléknyival magasabb árbevétellel kalkulálnak. A legnagyobb, 10 milliárd forint feletti árbevételű vállalatok esetében különösen szembetűnő a stabilitás: döntő többségük változatlan bevétellel tervezi a következő tizenkét hónapot, és a visszaeséstől tartók aránya minimálisra csökkent: mindössze 3 százalékuk számol a bevétel csökkenésével, 90 százalékuk stagnálást vár, és 8 százalékuk számol növekedéssel.

Export: lassú, de biztos élénkülés

A külpiaci értékesítéssel kapcsolatos várakozások is javuló tendenciát mutatnak: a visszaesésre számítók aránya közel a felére csökkent az előző negyedévhez képest, míg a növekedést várók aránya ugyanezzel a léptékkel emelkedett. A külföldre értékesítő vállalatok átlagosan 2,1 százaléknyi exportárbevétel-növekedést várnak a következő egy évben, ami a külpiaci aktivitás fokozatos erősödésére utalhat.

„2026 a nagyvállalati alkalmazkodás és a piaci visszarendeződés éve. A nagyvállalati szektorról festett kép a mesterséges intelligencia által vezérelt beruházásoknak köszönhetően bíztató, de a teljes fordulat feltétele a külső bizonytalanságok oldódása. A vállalatok stratégiája most kettős: a hatékonyság maximalizálása mellett a pénzügyi stabilitás és a tartalékképzés fenntartása a cél” – fűzte hozzá Bodor Tibor, a K&H vállalati divíziójának vezetője.

A Knaus Tabbert ötven új munkahelyet hoz létre Nagyorosziban

A lakóautókat gyártó cég kapacitásbővítő beruházást valósít meg.

Egyre ismerősebb lesz a Manfred név a budapesti kerékpárosok között

A héten indulhat az új bubi Budapesten, amit Manfrednek hívnak

A Manfred kerékpármegosztó szolgáltatása veszi át a régi Bubi helyét. Több mint ezer darab régi biciklit matricáznak át.

A HI-LEX rétsági üzeme várta az új dolgozókat

Terjeszkedik a japán HI-LEX Rétságon

Harminc új munkahelyet hozott létre a HI-LEX japán autóipari beszállító cég 2,5 milliárd forintnyi értékű beruházása a Nógrád vármegyei városban

A Magyarvíz Kft. termékeinek palettája tovább bővül

Alkoholmentes italgyártót szerzett meg a Magyarvíz

A San Benedetto Csoport tagjaként működő Magyarvíz Kft. felvásárolta a veresegyházi székhelyű, alkoholmentes italok gyártásával foglalkozó, magyar GRAMEX 2000 Kft.-t.

Metal Kingdom Kft.

Erre készül a Metal Kingdom

A hazai tulajdonú vállalat 7,5 milliárd forint értékű beruházást indít a nyírségi Napkor községben.

Hatalmas kenyérgyár épül Tatán

Hatalmas kenyérgyár épül Tatán

Győr és Miskolc után újabb gyár építését kezdi meg Magyarországon a cseh Penam cégcsoport leányvállalata, a hazai sütőipari piac meghatározó szereplője, a Ceres ZRt.

Több millió tonna károsanyag kerülhet a levegőbe az idei foci-vb miatt

Több millió tonna károsanyag kerülhet a levegőbe az idei foci-vb miatt

Csaknem 10 millió tonnányi szén-dioxid kibocsátással járhat az idei labdarúgó-világbajnokság, amit három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendeznek meg. Ez rekordnak számít, a korábbi csúcsot a 2022-es katari vb hozta el. A nyári futball seregszemlén elsősorban a mérkőzések miatt megnövekvő repülőgépforgalom jelenti a legnagyobb környezeti terhelést – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Duha Bence, a Gránit Alapkezelő termékkialakítási és ESG vezetője.

A BioTechUSA cégcsoport vegyes eredményeket ért el tavaly

A BioTechUSA cégcsoport vegyes eredményeket ért el tavaly

A magyar családi vállalkozás árbevétele nőtt, EBITDA-eredménye csökkent 2025-ben.

Audi Hungaria

Tavaly feljebb kúszott az Audi Hungaria nyeresége

A nehéz piaci helyzet ellenére a német cég hazai vállalatának árbevétele is nőtt 2025-ben.

Az UniCredit vIheti a második legnagyobb német bankot

Az UniCredit viheti a második legnagyobb német bankot

Az ottani kormánytól is vásárolt már egy csomagot az olasz hátterű bank.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

