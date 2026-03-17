3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Vállalatok Audi

Tavaly feljebb kúszott az Audi Hungaria nyeresége

mfor.hu

A nehéz piaci helyzet ellenére a német cég hazai vállalatának árbevétele is nőtt 2025-ben.

Az Audi Hungaria Zrt. 9,222 milliárd euró (3611,9 milliárd forint) árbevételt ért el tavaly, 611 millió euróval (239,3 milliárd forint) többet, mint 2024-ben – közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat kedden – számol be róla az MTI.

A vállalat adózás utáni eredménye 368 millió euró (144,1 milliárd forint) lett, 64 millió euróval (25 milliárd forint) több, mint 2024-ben.

Az Audi Hungaria tavaly 375 millió euró (146,9 milliárd forint) értékben fektetett be új technológiákba. Megvalósult egyebek mellett az új Audi Q3 generáció gyártásintegrációja, valamint a MEBeco elektromotor-generáció gyártóberendezéseinek telepítése. A vállalat 1993-as megalapítása óta összesen 13,2 milliárd euró (5170 milliárd forint) összértékű beruházást valósított meg.

Az Audi Hungaria növelte a gyártott autóinak számát is
Fotó: Audi HUngaria

A motorgyárban tavaly 1 585 290 hajtás készült, 4299 darabbal több, mint 2024-ben. A 2025-ben készült motorok közül 264 871 darab elektromos hajtás volt.

A járműgyárban 200 756 jármű gurult le a gyártósorokról, 21 046-tal több, mint 2024-ben. A tavaly gyártott járművek közül 128 946 darab volt Audi Q3 és Q3 Sportback modell, míg a Cupra Terramar modellből 71 810 darab készült.

2025 végén az Audi Hungaria, százszázalékos tulajdonú leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft. munkatársaival együtt 11 430 embert foglalkoztatott, 500-zal kevesebbet, mint 2024-ben. A 2025-ös üzleti év kiemelt eredményei közé tartozott a motorgyárban a 46 milliomodik hajtás elkészítése, valamint az új MEBeco elektromos motor-generáció termelésindításának előkészítése. A járműgyártásban elkészült az egymilliomodik második generációs Audi Q3, és elindult az új, harmadik generációs Audi Q3 sorozatgyártása.

Nehéz piaci helyzet

Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke szerint a nehéz piaci helyzetben célzott intézkedéseket hajtottak végre annak érdekében, hogy a vállalat erősítse az Audi- és Volkswagen konszern globális hálózatában betöltött pozícióját. Hozzátette, hogy hajtás- és járműgyártásuk termékei sikeresek, ezért a következő években magas kapacitáskihasználtsággal terveznek.

Achim Grewe, a vállalat pénzügyekért, beszerzésért, IT-ért és compliance-ért felelős igazgatósági tagja szerint továbbra is csökkenteniük kell a költségeiket, növelve az Audi Hungaria versenyképességét. Erőforrásaik összehangolása és rugalmas gyártási struktúráik hatékony kihasználása továbbra is alapfeltétele egy sikeres üzleti évnek az idén – mondta.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több millió tonna károsanyag kerülhet a levegőbe az idei foci-vb miatt

Csaknem 10 millió tonnányi szén-dioxid kibocsátással járhat az idei labdarúgó-világbajnokság, amit három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendeznek meg. Ez rekordnak számít, a korábbi csúcsot a 2022-es katari vb hozta el. A nyári futball seregszemlén elsősorban a mérkőzések miatt megnövekvő repülőgépforgalom jelenti a legnagyobb környezeti terhelést – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Duha Bence, a Gránit Alapkezelő termékkialakítási és ESG vezetője.

A BioTechUSA cégcsoport vegyes eredményeket ért el tavaly

A magyar családi vállalkozás árbevétele nőtt, EBITDA-eredménye csökkent 2025-ben.

Az UniCredit viheti a második legnagyobb német bankot

Az ottani kormánytól is vásárolt már egy csomagot az olasz hátterű bank.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

2026-ban ismét egy egyedülálló utazásra hívja a dm a vásárlókat, miközben aktivitásaik fókuszában továbbra is az #egészenén gondolatisága áll. Új programsorozat indul, amelynek keretében a dm különleges installációja márciustól májusig minden hétvégén, mindig másik budapesti vagy vidéki bevásárlóközpontban kap helyet a dm üzletek közvetlen közelében.

fekete-janos-shopfully

Vezetőcsere: feketeöves médiapiaci szakember a Shopfully élén

Az eddigi ügyvezető ezentúl saját digitális ügynökségét építi tovább.

Így válthatnak ma a cégek Magyarországon: lehetőségek a zöld átállásra

2023 végén elfogadták, majd 2024 elején életbe lépett a magyarországi ESG törvény, ami után felállt a hazai vállalkozások zöld átállását segítő ökoszisztéma. Az egyes intézmények már épp elosztották egymás között a feladatköröket, amikor mindenkit sokkolt az Európai Unió Omnibus I-es csomagja. A Klasszis Fenntarthatóság 2026 konferencián jártunk, ahol a hazai cégek lehetőségeiről, ESG-érettségéről és egy új vállalati kategória születéséről volt szó.

A Janaf visszaszólt a Molnak

A horvát csővezetékes vállalat áll elébe bármilyen jogi fórumon való vitának.

A MÁV vezérigazgatója nem babonás – átadta az új peront a Keletiben

Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal közelgő megnyitásához kapcsolódó első megemelt, akadálymentes peron a Keleti-pályaudvaron, épp a 13-as vágánynál, éppen péntek 13-án.

Ezzel a feltétellel maradna Magyarországon a Spar

A különadó és az árréskorlátozás sokba kerül a cégnek.

Megint betelt a pohár a Molnál: feljelentették a horvátokat

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (JANAF) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlata” miatt.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168