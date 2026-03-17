Tavaly feljebb kúszott az Audi Hungaria nyeresége

Az Audi Hungaria Zrt. 9,222 milliárd euró (3611,9 milliárd forint) árbevételt ért el tavaly, 611 millió euróval (239,3 milliárd forint) többet, mint 2024-ben – közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat kedden – számol be róla az MTI.

A vállalat adózás utáni eredménye 368 millió euró (144,1 milliárd forint) lett, 64 millió euróval (25 milliárd forint) több, mint 2024-ben.

Az Audi Hungaria tavaly 375 millió euró (146,9 milliárd forint) értékben fektetett be új technológiákba. Megvalósult egyebek mellett az új Audi Q3 generáció gyártásintegrációja, valamint a MEBeco elektromotor-generáció gyártóberendezéseinek telepítése. A vállalat 1993-as megalapítása óta összesen 13,2 milliárd euró (5170 milliárd forint) összértékű beruházást valósított meg.

Az Audi Hungaria növelte a gyártott autóinak számát is

Fotó: Audi HUngaria

A motorgyárban tavaly 1 585 290 hajtás készült, 4299 darabbal több, mint 2024-ben. A 2025-ben készült motorok közül 264 871 darab elektromos hajtás volt.

A járműgyárban 200 756 jármű gurult le a gyártósorokról, 21 046-tal több, mint 2024-ben. A tavaly gyártott járművek közül 128 946 darab volt Audi Q3 és Q3 Sportback modell, míg a Cupra Terramar modellből 71 810 darab készült.

2025 végén az Audi Hungaria, százszázalékos tulajdonú leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft. munkatársaival együtt 11 430 embert foglalkoztatott, 500-zal kevesebbet, mint 2024-ben. A 2025-ös üzleti év kiemelt eredményei közé tartozott a motorgyárban a 46 milliomodik hajtás elkészítése, valamint az új MEBeco elektromos motor-generáció termelésindításának előkészítése. A járműgyártásban elkészült az egymilliomodik második generációs Audi Q3, és elindult az új, harmadik generációs Audi Q3 sorozatgyártása.

Nehéz piaci helyzet

Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke szerint a nehéz piaci helyzetben célzott intézkedéseket hajtottak végre annak érdekében, hogy a vállalat erősítse az Audi- és Volkswagen konszern globális hálózatában betöltött pozícióját. Hozzátette, hogy hajtás- és járműgyártásuk termékei sikeresek, ezért a következő években magas kapacitáskihasználtsággal terveznek.

Achim Grewe, a vállalat pénzügyekért, beszerzésért, IT-ért és compliance-ért felelős igazgatósági tagja szerint továbbra is csökkenteniük kell a költségeiket, növelve az Audi Hungaria versenyképességét. Erőforrásaik összehangolása és rugalmas gyártási struktúráik hatékony kihasználása továbbra is alapfeltétele egy sikeres üzleti évnek az idén – mondta.