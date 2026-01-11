2p
Vállalatok MÁV Zrt.

Tavaly is bántották a vasutasokat

mfor.hu

2025-ben 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat – közölte a MÁV-csoport vasárnap közleményben.

A támadások döntő többsége, 126 eset a vasúti üzletág munkatársait – elsősorban a jegyvizsgálókat – érintette tette hozzá a MÁV-csoport az MTI jelentése szerint. A legkritikusabb vonalak közé tartozik a ceglédi, a szobi és a székesfehérvári vonal, valamint a pécsi fővonal esetében Ercsi és vonzáskörzete.

Volán-járművezetőket 48 alkalommal ért támadás, leginkább Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben. A HÉV-en tavaly 5 esetben bántalmazták a dolgozókat – írták.

A dolgozók élete sajnos nem mindig konfliktusmentes
Fotó: MÁV

Kifejtették, az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig terjed: egy székesfehérvári helyi Volán járatra például gépkocsiból lőttek fegyvernek látszó tárggyal; Újfehértónál egy jegyvizsgálót fújtak le paprika spray-vel; Alsózsolcánál téglával dobták meg a buszvezetőt, aki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett; több esetben késsel fenyegették meg a dolgozókat jellemzően a menetjegy hiánya miatti konfliktusok során.

A MÁV-csoport minden esetben rendőrségi feljelentést tesz, és jogi segítséget, valamint mentális támogatást nyújt a bántalmazott munkatársaknak. A kritikus vonalszakaszokon még több járathoz irányítanak biztonsági személyzetet, vasútőröket, rendőröket, ezenkívül már előkészítés fázisában jár újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók részére. Az új beszerzésű járművek mindegyikén – legyen szó vonatról vagy buszról – már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése – jegyezték meg.

Hozzátették, a felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera.

A közleményben hangsúlyozták: a jegyvizsgálók és járművezetők közfeladatot ellátó személyek, így bántalmazásuk szabadságvesztéssel büntethető.

