Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Vállalatok Bank HR CIB Bank Simák Pál

Távozik a CIB Bank vezetője

mfor.hu

Tizenkét év után az olasz anyabank milánói központjában folytatja. Utódja meg onnan érkezik.

A CIB Bank, az Intesa Sanpaolo Csoport magyarországi tagja bejelenti, hogy Simák Pált a Csoport milánói központjában új, nemzetközi szerepkörre nevezték ki. A CIB Bank sikeres, 12 éven át tartó vezetését követően Simák Pál az Intesa Sanpaolo Nemzetközi Banki Divízió vezetőjének közvetlen irányítása alatt az ún. Next Gen Acquisition Machine, azaz a Következő generációs ügyfélszerzési platform programot fogja vezetni. Simák Pált Luigi Fuzio váltja a CIB Bank elnök-vezérigazgatói posztján, a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzését követően.

Simák Pál az új szerepkörében az Intesa Sanpaolo Csoport 2026–2029-es üzleti tervének egyik kulcsstratégiai kezdeményezését irányítja majd a Nemzetközi Banki Divízió 12 piacán. Feladata egy új, nemzetközi platform és szolgáltatási modell kialakítása lesz, különös tekintettel a következő generációs digitális ügyfélszerzésre. Munkájával támogatja majd az Intesa Sanpaolo azon stratégiáját, hogy új nemzetközi üzleti szegmensek felé nyisson, és tovább erősítse a csoporton belüli szinergiákat.

Simák Pál új megbízatása vezetői és teljesítménybeli érdemeinek egyértelmű elismerése. Az elmúlt 12 évben a CIB Bank következetesen az üzleti tervek felett teljesített, erősítve piaci pozícióját, miközben fenntartható növekedést és stabil költséghatékonyságot ért el. A CIB Bank teljes eszközállománya 2025 végére közel 10 milliárd eurót ért el.

Tizenkét év után távozik Simák Pál a jelenlegi posztjáról
Tizenkét év után távozik Simák Pál a jelenlegi posztjáról
Fotó: CIB Bank

Luigi Fuzio az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia vezérigazgatói posztjáról érkezik, ahol az elmúlt három évet töltötte. Fuzio 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz, a Nemzetközi Banki Divízió Lakossági és Vagyonkezelési vezetőjeként felügyelve a Csoport 11 nemzetközi bankjának működését, közvetlen tapasztalatot szerezve több kulcsfontosságú piacon, köztük Magyarországon. Ezt megelőzően számos vezető pozíciót töltött be jelentős európai banki és biztosítási csoportoknál.

Paola Papanicolaou, az Intesa Sanpaolo Nemzetközi Banki Divíziójának vezetője elmondta: „Magyarország kulcsfontosságú piac nemzetközi növekedésünk szempontjából, és világos stratégiánk van a CIB Bank pozíciójának további erősítésére, tanácsadói képességeinek bővítésére és új növekedési lehetőségek kiaknázására. Biztos vagyok benne, hogy Luigi Fuzio széleskörű tapasztalataira támaszkodva tovább épít a meglévő alapokra, és új szintre emeli a bank fejlődését. Köszönet illeti Simák Pált az elmúlt 12 évben elért eredményekért, nagyra értékeljük vezetői munkáját, ezért is örülünk, hogy most a Nemzetközi Banki Divíziónk egyik stratégiai programját irányíthatja.”

Simák Pál hozzátette: „Büszke vagyok rá, hogy 12 éven át vezethettem Magyarország egyik meghatározó pénzintézetét, egy rendkívül tehetséges csapattal együttműködve, amellyel stabil eredményeket értünk el. Örömmel vállalom ezt az új kihívást, amely a Intesa Sanpaolo nemzetközi bankjai üzleti stratégiájának egyik kulcseleméhez kapcsolódik. Köszönöm Paola Papanicolaounak és az Intesa Sanpaolonak a töretlen bizalmat és sok sikert kívánok Luigi Fuzionak új magyarországi megbízatásához.”

Luigi Fuzio elmondta: „Megtiszteltetés számomra ez az új megbízatás az Intesa Sanpaolo Csoporton belül. Célom, hogy tovább fejlesszem a CIB Bankot, a magyar bankszektor egyik meghatározó szereplőjét, támogatva ügyfeleink növekedését, a magyar gazdaság fejlődését, hozzájárulva az ország előrehaladásához. A Csoport új üzleti tervének prioritásai mentén erősítjük majd a nemzetközi hálózaton belüli szinergiákat.”

Ezzel párhuzamosan a CIB Bank Szabó Balázst általános vezérigazgató-helyettesnek nevezte ki, aki továbbra is az Igazgatóság tagjaként és a Vállalati Üzletág vezetőjeként folytatja munkáját.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Húsvét után 5+5 millió forint ütheti a cukrászdák markát

Az Orlen egyes kútjai furcsán korlátozzák a tankolást

Megállt az idő? Haladékot kaptak a cégek, de nagyot hibázik, aki hátradől – Klasszis Podcast

Fordulat a munkaerőpiacon – mostanra ez vált a siker kulcsává?

Több millió forintos fejlesztési lehetőség nyílik budai cégeknek

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG