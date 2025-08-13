2p
Vállalatok Hernádi Zsolt Környezetvédelem MOHU Mol

Távozik a MOHU vezérigazgatója

mfor.hu

Személyi változásokat jelentett be a Mol. A MOHU élén is változás lesz. 

A tőzsdén tájékoztatta a részvényeseket a Mol, hogy több személyi változás is történik az olajcégnél. Simola József távozik a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi (GCFO) pozíciójából, és a körforgásos gazdasági szolgáltatások szegmens ügyvezető igazgatójaként folytatja karrierjét a csoportnál. A helyére pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek Székely Ákost nevezték ki. 

Székely Ákos 2013 októberében csatlakozott a MOL-hoz, mint leányvállalati pénzügyi igazgató, később a Mol Petrolkémia, a Mol Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette. 2018-ban kinevezték a csoportszintű pénzügyi tervezés és beszámolás ügyvezetői igazgatóvá, ahol a kontrolling, a számviteli és az adózási területek koordinálásáért felelt.

Simola József 2025. augusztus 15-től Pethő Zsoltot váltja a körforgásos gazdasági szolgáltatások üzletágához ügyvezető igazgatóként. Simola József 2003-ban csatlakozott a Molhoz. 2006 és 2011 között a társasági szolgáltatások területet vezette. 2011. május 1-jétől a pénzügyi vezérigazgató-helyettes volt.

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta: „Pethő Zsolt kétségkívül fontos tagja volt a Mol vezetésének: több vezetői pozíciót is betöltött a csoportban, és kulcsszerepet játszott legújabb üzleti egységünk, a körforgásos gazdasági szolgáltatások teljes értékű szervezetté fejlődésében. Szeretném megköszönni Zsoltnak az elmúlt közel 27 év alatt a csoportban végzett munkáját és elkötelezettségét. Simola József kinevezésével továbbra is stratégiai céljaink elérésén dolgozunk a körforgásos gazdaság szegmensben, és hiszünk abban, hogy Székely Ákos vezetésével pénzügyi részlegünk továbbra is a szokásos magas szakmai színvonalon fog működni.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megtéveszthette a vásárlóit az Aldi: vizsgálódik a GVH

Megtéveszthette a vásárlóit az Aldi: vizsgálódik a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel (Aldi) szemben, a Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűleg nem felelnek meg a valóságnak – közölte a versenyhatóság szerdán az MTI-vel.

Safe Laser: a magyar fejlesztésű lágylézer, ami otthon is segíthet a gyógyulásban

A modern orvostechnológia egyik legizgalmasabb hazai fejlesztése a Safe Laser készülékcsalád, amely a lágylézer (soft laser) terápiát teszi mindenki számára elérhetővé otthoni környezetben is. A Safe Laser – egy olyan magyar fejlesztés, amely ma már emberek tízezreinek segít az otthoni gyógyulásban. Mellékhatások nélkül, a lágylézer erejével segít a fájdalom csökkentésében, a gyulladások enyhítésében, és a sejtszintű regeneráció beindításában.

Graphisoft Park

A Graphisoft Park eredménye csökkent az első félévben

A Graphisoft Park SE első félévi pro forma nettó eredménye 3,88 millió eurót tett ki, amely 400 ezer euróval elmarad előző év hasonló időszakának teljesítményétől, az előző évet érintő egyszeri tételek miatt – közölte az ingatlanfejlesztő és -hasznosító társaság kedden a Budapesti Értéktőzsdén közzétett jelentésében.

Külföldi munkások zárták el az utat a BYD Szegeden épülő gyárához

Külföldi munkások zárták el az utat a BYD Szegeden épülő gyárához

A Szeged 365 olvasója jelentette az ismétlődő eseteket.

A Waberer’s Csoport kiugróan növelte eredményességét

A Waberer’s Csoport kiugróan növelte eredményességét

A legfontosabb eredménymutató, az EBIT a második negyedévben 18 millió eurót ért el, azaz éves szinten 68 százalékos emelkedésnek felel meg.

Amíg ön aludt, Orbán Viktor tízmilliárdok sorsáról döntött

Orbán Viktor tízmilliárdok sorsáról is döntött

Két nagyvállalat kapott támogatási pénzt.

Fontos megállapodást írt alá a 4iG

Fontos megállapodást írt alá a 4iG

Űripari érdekeltségről született megállapodás.

Beintettek a bátonyterenyei akkufeldolgozónak – megsemmisítették egy engedélyt

Beintettek a bátonyterenyei akkufeldolgozónak – megsemmisítették egy engedélyt

A környezetvédelmi beleegyezésnek annyi.

Súlyos közpénzeket költhet el a kormány egy cég megmentésére

Súlyos közpénzeket költhet el a kormány egy cég megmentésére

Méretes mentőöv.

Tovább húzódik a Dunaferr kálváriája – megint nem keltek el a cég romjai

Tovább húzódik a Dunaferr kálváriája – megint nem keltek el a cég romjai

Nem adta meg az érdeklődő a kért árat.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168