Távozik a MOHU vezérigazgatója

A tőzsdén tájékoztatta a részvényeseket a Mol, hogy több személyi változás is történik az olajcégnél. Simola József távozik a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi (GCFO) pozíciójából, és a körforgásos gazdasági szolgáltatások szegmens ügyvezető igazgatójaként folytatja karrierjét a csoportnál. A helyére pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek Székely Ákost nevezték ki.

Székely Ákos 2013 októberében csatlakozott a MOL-hoz, mint leányvállalati pénzügyi igazgató, később a Mol Petrolkémia, a Mol Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette. 2018-ban kinevezték a csoportszintű pénzügyi tervezés és beszámolás ügyvezetői igazgatóvá, ahol a kontrolling, a számviteli és az adózási területek koordinálásáért felelt.

Simola József 2025. augusztus 15-től Pethő Zsoltot váltja a körforgásos gazdasági szolgáltatások üzletágához ügyvezető igazgatóként. Simola József 2003-ban csatlakozott a Molhoz. 2006 és 2011 között a társasági szolgáltatások területet vezette. 2011. május 1-jétől a pénzügyi vezérigazgató-helyettes volt.

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta: „Pethő Zsolt kétségkívül fontos tagja volt a Mol vezetésének: több vezetői pozíciót is betöltött a csoportban, és kulcsszerepet játszott legújabb üzleti egységünk, a körforgásos gazdasági szolgáltatások teljes értékű szervezetté fejlődésében. Szeretném megköszönni Zsoltnak az elmúlt közel 27 év alatt a csoportban végzett munkáját és elkötelezettségét. Simola József kinevezésével továbbra is stratégiai céljaink elérésén dolgozunk a körforgásos gazdaság szegmensben, és hiszünk abban, hogy Székely Ákos vezetésével pénzügyi részlegünk továbbra is a szokásos magas szakmai színvonalon fog működni.”