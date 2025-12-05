Távozik a Slovnaft vezetője, Világi Oszkár

A Slovnaft élén két évtized után kerül sor vezetőváltásra, Világi Oszkár a vállalat eddigi vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke a cég történetében a leghosszabb ideig töltötte be ezeket a posztokat – közölte a cég, amit az MTI is jelentett. Hozzátették: Világi Oszkár továbbra is részese lesz a Mol vezetésének, mint az igazgatótanács tagja, illetve a Mol Csoport legfelsőbb végrehajtó bizottságának tagja.

Világi Oszkár, a Slovnaft elnök-vezérigazgatója a közéletben is részt vett. Itt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Lánczi András Széchenyi-díjas filozófus társaságában az MCC Feszten 2023. július 29-én.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Slovnaft új vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke, Szabó Gábor a Mol Csoport legtapasztaltabb menedzsereinek egyike, a Slovnaft vezetése mellett továbbra is betölti majd a Mol Csoport Downstreamért felelős alelnöki posztját is – írták.

Szabó Gábor 1999-ben a pozsonyi Közgazdasági Egyetemen, illetve a kassai vállalatgazdasági tanszéken végzett, 2001-ben lépett be a Slovnaftba, ahol az azóta eltelt években különböző vezetői posztokat töltött be Szlovákiában és külföldön egyaránt. Világi Oszkár a közlemény szerint kulcsszerepet játszott a Mol Csoport Slovnaftba történt belépésében, illetve a két vállalat ezt követő integrációjának folyamatában. 2006-ban került a Slovnaft vezérigazgatói posztjára, majd három évvel később a cég igazgatótanácsának élére.

„Vezetése alatt a Slovnaftnak sikerült megbirkóznia a globális pénzügyi válsággal, a Covid-járvánnyal és az ukrajnai háború következményeivel. Ezzel egyidejűleg a vállalat megvalósította történetének legnagyobb – mintegy kétmilliárd eurós – beruházási programját. Felújította az Adria-kőolajvezetéket, beüzemelte kulcsfontosságú petrolkémiai egységét, az LDPE4-et, illetve végrehajtotta üzemanyagtöltőállomás-hálózatának – a Fresh Corner nevet viselő koncepció mentén történő – transzformációját is. A vállalat egyidejűleg megerősítette regionális pozícióját, és kiterjesztette tevékenységi körét Csehországba és Lengyelországba is” – írta közleményében a pozsonyi vállalat.