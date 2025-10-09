Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Távozna a Slovnaft vezérigazgatója, a befolyásos szlovákiai magyar

Világi Oszkár, aki 22 éve irányítja a Slovnaftot, 2006-tól vezérigazgatóként, először beszélt nyilvánosan a távozás lehetőségéről.

Világi hosszú évek óta nemcsak a vállalat vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke, hanem a magyar anyavállalat, a Mol vezetésében is szerepet vállal – írja a Napunk.

A szlovák Forbes magazinnak elmondta, hogy 62 évesen szeretne lassítani, és inkább saját vállalkozásaira összpontosítana az élelmiszeripar, a logisztika és az ingatlanpiac területén. Ezek a cégek évente mintegy kétmilliárd eurós forgalmat generálnak és több ezer embernek adnak munkát.

Világi Oszkár, a Slovnaft elnök-vezérigazgatója, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Lánczi András Széchenyi-díjas filozófus az MCC Feszten 2023. július 29-én.
A Slovnaftot teljesen elhagyná. A Molban, amelyben 0,04 százalékos részesedése van, szeretne maradni valamilyen formában: fokozatosan átadja jelenlegi feladatainak egy részét, és inkább a csoport stratégiai irányítására, a hosszú távú döntésekre kíván összpontosítani.

Stratégiai együttműködés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége között

Példátlan összefogás: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) stratégiai együttműködést kötött a biztosításközvetítői szektor digitalizációjának előmozdítása érdekében. Nagy Elek, az MKIK és Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke hangsúlyozta: a két szervezet olyan közös fellépésre készül, amely hosszú távon segíti a hazai biztosításközvetítői szektorban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat, fokozva az ágazat fejlődését, fenntartható növekedését és versenyképességét.

1500 milliárd forintra nőtt az önkormányzatok vagyona az OTP-nél

Megtartotta Önkormányzati Fórum rendezvényét az OTP.

Új vezetőket nevez ki 4iG SDT

Új vezetőket nevez ki a 4iG SDT

Az elmúlt időszak intenzív növekedési stratégájának megfelelően két új területtel kiegészülve, a piaci igényekhez és tevékenységébe illeszkedő a 4iG Space and Defence (4iG SDT) öt különálló üzletágat hozott létre, amelyek élére további hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek érkeznek.

Eladó a Guardian orosházi síküveggyára

Megjelent a hirdetés a gyár eladására, ami a helyi üveggyártás végét is jelentheti.

Érvénytelenítették a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyét

Érvénytelenítették a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyét

Fontos ítélet született.

A Mol kitart a Barátság vezeték mellett, és adott egy jó tanácsot a horvátoknak

A Mol kitart a Barátság vezeték mellett, és adott egy jó tanácsot a horvátoknak

A vállalat tárgyalt a horvát Janaf embereivel.

Szijjártó Péter sok magyar céget érintő kijelentést tett

Szijjártó Péter sok magyar céget érintő kijelentést tett

Kisebb változtatásokat eszközöl a kormány.

Orbán Viktor és Nagy Elek

Hangulatjavító hitel – nem ez fog lendületet adni a beruházásoknak

Várhatóan élénk érdeklődés lesz majd a könnyített feltételek mellett igényelhető kisvállalkozói hitelre, amelyet Orbán Viktor a hétvégén jelentett be. Erősen kérdéses ugyanakkor, hogy a felvett összegből mennyi csapódik le a reálgazdaságban és mennyi kerül az értékpapír- vagy az ingatlanpiacra.

