Távozna a Slovnaft vezérigazgatója, a befolyásos szlovákiai magyar

Világi hosszú évek óta nemcsak a vállalat vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke, hanem a magyar anyavállalat, a Mol vezetésében is szerepet vállal – írja a Napunk.

A szlovák Forbes magazinnak elmondta, hogy 62 évesen szeretne lassítani, és inkább saját vállalkozásaira összpontosítana az élelmiszeripar, a logisztika és az ingatlanpiac területén. Ezek a cégek évente mintegy kétmilliárd eurós forgalmat generálnak és több ezer embernek adnak munkát.

Világi Oszkár, a Slovnaft elnök-vezérigazgatója, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Lánczi András Széchenyi-díjas filozófus az MCC Feszten 2023. július 29-én.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Slovnaftot teljesen elhagyná. A Molban, amelyben 0,04 százalékos részesedése van, szeretne maradni valamilyen formában: fokozatosan átadja jelenlegi feladatainak egy részét, és inkább a csoport stratégiai irányítására, a hosszú távú döntésekre kíván összpontosítani.