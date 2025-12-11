2p
Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Idén karácsonykor is több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé, ha csatlakozol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös Adni Öröm! tartósélelmiszer-adomány gyűjtéséhez. 2025. december 11. és 16. között több ezer önkéntes személyesen várja a vásárlók felajánlásait a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban.

Néhány plusz termék a bevásárlókosaradban sokkal többet jelent, mint gondolnád. Egy doboz tészta, egy csomag keksz vagy egy üveg étolaj is ünneppé varázsolhatja egy nehéz sorsú ember karácsonyát. Az Adni Öröm! akcióban minden felajánlott tartósélelmiszer valódi örömöt szerez – ami a te ünnepedet is teljessebbé teszi.

Az adománygyűjtés nemcsak a segítségről szól, hanem az emberi találkozásokról is. Az önkéntesek személyesen köszönik meg a helyszíni felajánlásokat, majd a beérkezett termékeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat raktáraiban válogatják szét és csomagolják össze. Ezekből, valamint az adománykártyákból befolyt összeg segítségével vásárolt termékekből több tízezer ajándékcsomag készül, amelyeket az önkéntesek és a Szeretetszolgálat munkatársai még az ünnepek előtt eljuttatnak a rászorulókhoz.

Az ünnep akkor teljes, ha mindenkihez elér

Ha te is szeretnéd, hogy a karácsony mindenkihez elérjen, vásárláskor tegyél plusz egy terméket a kosaradba, majd a pénztár után add át a Szeretetszolgálat önkénteseinek!

Minden felajánlás gondos kezeken megy keresztül, hogy biztosan oda jusson, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az adomány útja a SPAR üzleteiből a Szeretetszolgálat raktárain át a csomagok átadásáig több ezer ember összefogásáról szól. Az „Adomány útja” kisfilmben megnézheted, hogyan válik egy konzerv vagy egy csomag édesség szeretetteljes ajándékká, és hogyan talál egymásra adományozó és megajándékozott az ajándékozás örömén keresztül.

A gyűjtésben résztvevő SPAR és INTERSPAR áruházakat megtalálod a www.adniorom.hu weboldalon.

Gondoskodást a kosárba!

Az igazi ajándék a törődésben és az emberségben rejlik. 2025. december 11. és 16. között add le te is ajándékodat – tartós élelmiszer formájában. Mert egy adomány többet hordoz, mint hiszed!

www.adniorom.hu

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

