4p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok IT-piac Kiberbiztonság Magyar Telekom

A Telekom folytonos üzletmenetet garantál üzleti ügyfeleinek

mfor.hu

Instant megoldásokkal biztosítják az üzletmenet folyamatosságát a Telekom Üzleti Net Nonstop csomagjai a vállalkozások számára, még szélsőséges körülmények között is.

Áramszünet, zsarolóvírus, adatvesztés – csak pár példa arra, milyen váratlan akadályok adódhatnak a digitális térben, melyek a vállalkozások számára akár végzetes következményekkel is járhatnak. Ezekkel a problémákkal ráadásul gyakran saját szakértő IT csapat nélkül kell a vállalkozóknak megbirkózniuk. Éppen ezért nem meglepő, hogy a Telekom kutatása szerint a vállalkozások negyede lenne hajlandó többet fizetni azért, hogy a fentiekhez hasonló eseményeket elkerülhesse.

Nem árt a szakszerű védelem a felkészült kiberbűnözőkkel szemben
Nem árt a szakszerű védelem a felkészült kiberbűnözőkkel szemben
Fotó: DepositPhotos.com

A vállalkozóknak rendkívül sok mindennel kell egyszerre foglalkozniuk és a mai, gyorsan változó világban a vállalkozások működése a kiszámíthatatlanságról és a bizonytalanságról is szól. Maga a világ is követhetetlen tempóban alakul át, miközben turbulens gazdasági környezetre, sokszínű és folyamatosan módosuló ügyféligényekre, technológiai kihívásokra kell naponta megfelelően reagálniuk. Ezek a kihívások különösen nagy nyomást helyeznek a digitális infrastruktúrára és biztonságra, melyek zavartalan működése nélkül ma már elképzelhetetlen az üzletmenet folyamatossága.

Leterhelt vállalkozások

A Telekom és a BellResearch kutatásai azt is jelzik, hogy a vállalkozások rendkívül leterheltek, üzleti környezetükben számos negatív gazdasági hatás éri őket, amelyeket ellensúlyozniuk kell. A többségük számára, s különösen igaz ez a mikrovállalkozásokra, általában nem áll rendelkezésre egy saját informatikai csapat a különböző feladatokra.

A digitális biztonság pedig az egyik leginkább érintett terület, ahol a cégek rászorulnak külső informatikai segítségre. Ráadásul a vállalkozások ritkán jutnak professzionális IT-támogatáshoz az adott területen szakértő szolgáltatótól. A kutatási eredmények alapján kézzelfogható segítséget jelenthet számukra egy olyan szolgáltatás, amely folyamatos rendelkezésre állással dolgozik azért, hogy az üzletmenetüket fenyegető kockázatokat elhárítsa.

„Feltöltés közben jött az áramszünet, elszállt minden, amin eddig dolgoztunk”. „Pont akkor állt le a hálózat, amikor elküldtük az ajánlatot, lemaradtunk egy kivételes lehetőségről”. „Zsarolóvírus van a gépen, csak abból választhatunk, hogy fizetünk, vagy bedobjuk a törülközőt.” A legtöbb vállalkozással-vállalkozóval előfordulhatott már valamelyik a fenti krízishelyzetek közül (vagy ha nem, előfordulhat a jövőben). Minél több a technológia a környezetünkben, annál jobban rá vagyunk utalva: felmérhetetlen segítség, de kockázatforrás is egyben. A Telekom 2024q4-es ICT keresleti kutatása szerint a KKV-k mintegy egynegyede – még magasabb díj mellett is – olyan internet-csomagot választana, amely szünetmentes áramforrást és mobilhálózaton biztosított Wi-Fi elérést is tartalmaz.

Csomagok három fő funkcióval

A Telekomnál elérhető Üzleti Net Nonstop csomagok gondoskodnak róla, hogy aminek működnie kell, az krízisek idején is működőképes maradjon. „Fejlett digitális eszközökkel, stabil optika hálózattal, valamint gigabit sebességű csomagokkal, gyors és stabil wi-fi mellett lehetséges fenntartani az üzletmenetet, de az Üzleti Net Nonstop csomagok lehetővé teszik azt is, hogy a vállalkozások működése akkor se álljon le, ha áramszünet, hálózati hiba vagy online támadás éri őket” – ismertette a Telekom megoldásait Sipos Tamás, kis-, és középvállalati szegmens vezető.

A csomagok három kulcsfunkciója: szünetmentes áramforrás, amely áramszünet esetén is biztosítja a kapcsolatot; mobilhálózaton biztosított Wi-Fi elérés, amely automatikusan átkapcsol mobilinternetre, ha a vezetékes hálózat kimarad; valamint adathalászat elleni védelem és kiberbiztosítás, amely extra biztonságot ad az adatok és az üzlet védelmében.

Az üzletmenet megakadása számos negatív következménnyel járhat
Az üzletmenet megakadása számos negatív következménnyel járhat
Fotó: DepositPhotos.com

„A Telekom valódi, gyakorlati üzletmenet-folytonossági megoldást kínál a magyar vállalkozásoknak, hiszen célunk, hogy szolgáltatásainkkal a vállalkozások üzletmenetét is támogassuk. Hiszünk benne, hogy ők az ország fejlődésének motorjai – ha ők zavartalanul működnek, azzal az egész ország előrelép. Az üzletmenet digitális fenntartását biztosító szolgáltatásainkkal is tuningoljuk a vállalkozásokat, és így az országot” – tette hozzá a szakember.

További információ.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezzel kezdődhet a ferihegyi reptéri út építése

Ezzel kezdődhet a ferihegyi reptéri út építése

Megjelent a közbeszerzés a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környéki bontási munkákra, amelyek valószínűleg a légikikötőhöz vezető út építéséhez szükségesek.

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

Az uniótól és a kormánytól.

Opten: nagy generációváltás történik a magyar vállalkozásokban

A rendszerváltás után alapított cégek alapítói tömegesen adják át a helyüket: az X generáció stabil, de már visszavonulóban van, az Y pedig átvette a kezdeményezést. Az új alapítások közel felét már a 30–40-es korosztály indítja, miközben a Z generáció is belépett a vállalkozói térbe.

A 4iG műholdpálya-használati szerződést írt alá

A 4iG SDT a műholdpályához tartozó frekvenciaerőforrásokat is az Eutelsattól bérli majd, ezért a most megkötött szerződés kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.  

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)

Még vizsgálják az ajkai erőműben történt súlyos baleset körülményeit

Veolia: még vizsgálják a Bakonyi Erőműben történt baleset körülményeit.  

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Hosszú interjút adott az Indexnek Mészáros Lőrinc, Magyarország leggazdagabb embere.

Megőrültek érte a vásárlók: ismét kapható a Lidlben a legendás Tisza cipő

A Lidl Magyarország és a Tisza Cipő legendás közös sneakere visszatér: a vásárlók érdeklődésének köszönhetően november 10-től egy héten át ismét előrendelhető lesz a különleges cipő. A limitált kiadású sneakert ezúttal is a Lidl Plus alkalmazáson keresztül lehet majd megrendelni.

Jászai

Az űr- és védelmi ipari együttműködésről tárgyalt a 4iG-vezér Washingtonban

A 4iG elnöke szerint a washingtoni vizit mérföldkő.

Paks

38 milliárdért vesz nukleáris üzemanyagot Paks az amerikaiaktól

A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company. Ennek értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal – közölte az MVM Csoport.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168