Teljesen átrendeződik a magyar műanyagipar

Egy iparági mamut érkezett Magyarországra. A román TeraPlast Csoport Délkelet-Európa legnagyobb műanyagfeldolgozója, hatalmas múlttal, közel 130 éves hagyományokkal.

A csoport termékeit 22 európai országban forgalmazzák, az árbevétel 17 százalékát az export adja. Jelenleg több mint 1100 alkalmazottjuk van, a termelési kapacitás közel 196.000 tonna/év.

A közművek építéséhez elengedhetetlen alapanyagokat gyártanak

Fotó: TeraPlast

Magyarországon a TeraPlast a Wolfgang Freiler Csoportot vette meg 16,53 millió euróért. A csoport gyártóegységei Magyarországon találhatóak: a Pro-Moulding Nagykanizsán, a Polytech pedig Fertőszentmiklóson. Az üzemek területe összesen 147.000 négyzetméter.

Laptársunknak, szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Piac és Profitnak a TeraPlast csoport fejlesztési igazgatója adott interjút. Elmondta, hogy veszélyes, de egyben izgalmas iparág a jelenlegi gazdasági helyzetben a műanyagok piaca. Az aranykor véget ért, amikor mindent el lehetett adni és a piac folyamatosan nőtt. Immár vannak olyan részterületek, ahol nagy veszteségeket lehet elszenvedni. Ilyen a kiskereskedelem, a műanyag zacskók piaca, ahonnan várhatóan teljesen kiszorulnak a polimerek. A statisztikák szerint ugyanakkor összességében a műanyagok iránti kereslet még mindig folyamatosan nő a világban, például a fejlődő egészségügynek köszönhetően.

Kék – exportpiacok, narancssárga – a TeraPlast Csoport vállalatai

Az összes vérkészítmény tasakja, a hozzátartozó csövekkel mind-mind műanyag és e területen egyelőre nincs is alternatív választási lehetőség. A másik nagy piaci lehetőség a hulladékgazdálkodásban való részvétel, a műanyagok újrahasznosítása. Például a PET palackok újrafeldolgozási kapacitása már most is hatalmas, 10-100 ezer tonnákban mérhető. Itt a fejlődésnek csak a szabályozási hiányosságok szabnak határt. Az új műanyagtermékek gyártásához szükséges alapanyagok ugyanis nagyon olcsók, az újrahasznosításhoz szükséges alapanyagok viszont nagyon drágák.

Kapcsolódó cikk Hasznos tudnivalók a román cégalapítással kapcsolatban

Ennek az ellentmondásnak az eredménye, hogy az újrahasznosított alapanyagokból készülő műanyagok előállítása gazdaságosan jelenleg lehetetlen. Itt szabályozási beavatkozásokra volna szükség, környezetvédelmi adókra, vagy a széndioxid kvótához hasonló bonus-malus rendszer bevezetésére. Ez nem a gyártók dolga, hiszen nekik versenyképes termékek előállítása a feladatuk. Mindazonáltal a jövükép pozitív, hiszen az OECD szerint 2050-ig megduplázódik az iparág termelése.