Teljesen kisöpörte magyar cégét az elítélt Gruevszki

Úgy tűnik, jövedelmező ötlet volt céget alapítania Magyarország legismertebb menekültjének, a volt macedón államfőnek Nikola Gruevszkinek, aki még 2018-ban szökött Magyarországra hazájából a börtönbüntetés elől és ekkor kapott menekültstátuszt is. Akkor még csak egy luxuslimuzin-vásárlás miatt kirótt két évre szóló börtönbüntetés elől menekült, tavaly áprilisban viszont már hétéves büntetést kapott, amiért a pártjához érkező adományokból 1,3 millió eurót sikkasztott el. Majd egy hónappal később újabb kilenc évet kapott, mivel a büntetőbíróság bizonyítottnak találta, hogy Gruevszki – hatalmával visszaélve – elrendelte egy korábbi szövetségeséből lett riválisa épületének lebontását Szkopjéban azzal az ürüggyel, hogy nem volt építési engedélye. Egyelőre csak a luxuslimuzin-vásárlás miatt kiszabott büntetés az, ami jogerős. Időközben egyébként még az Egyesült Államok szankciós listájára is felkerült tavaly áprilisban cégével együtt. Gruevszkit egy olyan elnöki rendelet alapján helyezték szankciók alá, amellyel azokat a személyeket büntetik, akik a tevékenységükkel hozzájárultak a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának aláásásához. A szankciók alá vont személyek nem léphetnek be az Egyesült Államok területére, és az országban lévő vagyonukat befagyasztják.

Magyarországon viszont zavartalanul éli mindennapjait és vezeti saját, 2021 júliusában alapított cégét, mely egy péceli Kádár-kockába lett bejegyezve I.C.I.C. Kft. néven. Főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. Emellett azonban olyan tevékenységeket is bejegyeztetett a cégkivonatba, mint egyebek mellett élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme, vagyonkezelés, reklámügynöki tevékenység, vagy piac- és közvélemény-kutatás.

2022 szeptemberében azonban bővítette saját lehetőségeit, hiszen 10 új tevékenységi kört vett fel:

bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme,

bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme,

irodabútor-nagykereskedelem,

fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem,

vegyestermékkörű nagykereskedelem,

iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,

vasárú-, festék-, üveg-kiskereskedelem,

takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme,

bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem

és egyéb máshova nem sorolható új áru kiskereskedelme.

A tevékenységi kör bővítését egyébként nem feltétlenül indokolják a cég pénzügyi számai - legalábbis erre következtethetünk a friss, határidő előtt benyújtott 2022-es évről szóló beszámolóból. Jól jövedelmez az eddigi tevékenység is.

Az I.C.I.C. Kft. első teljes üzleti évének eredményével maradéktalanul elégedett lehet Nikola Gruevszki, hiszen 11 millió forintos nettó árbevételt könyvelhetett el. Hogy pontosan milyen tevékenységből származott ez az összeg, azt nem fejtette ki a kiegészítő mellékletben az ex-államfő. Ám mivel nagyon kevés kiadás keletkezett a cégnél - mindössze 1,28 millió forint anyagjellegű ráfordítás -, feltételezhető a főtevékenységi körnek megfelelő tanácsadói tevékenység folytatása. Ezt erősítheti meg egy korábbi informáci is, miszerint

Szijjártó Péter külügyminiszter a saját irodájában szokta fogadni Gruevszkit, hogy tanácsát kikérje a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos ügyekben - ezt még 2019 nyarán ismerte el. Ennek oka a miniszter véleménye szerint az, hogy tőle tudják a leghitelesebb információkat beszerezni a térségről, hiszen 10 évig volt miniszterelnök.

Visszakanyarodva a kiadásokra, személyi jellegű ráfordítás nem keletkezett, lévén egyetlen alkalmazottja sincs a cégnek, ügyvezetője pedig maga Gruevszki és a jelek szerint ezért fizetést nem számol fel magának.

Így végeredményben 865 ezer forintnyi adó megfizetése után 8,7 millió forint tiszta profitja maradt a volt államfőnek, ami igazán kiemelkedő, 79 százalékos profitrátát jelent.

Ez egyébként még jobb is a 2021-es második féléves teljesítményél (a céget 2021 júliusában alapították), hiszen akkor 5 milliós bevételből annak 75 százaléka, 3,8 millió maradt nyereségként.

Idén viszont elérkezettnek látta Gruevszki az időt arra is, hogy ebből a szép profitból ténylegesen részesedjen - pontosabban, osztalékot fizessen magának.

A macedón ex-államfő nem szerénykedett: a teljes tavalyi nyereséget, mind a 8,7 millió forintot osztalékké minősítette, sőt, még az eredménytartalékot is teljes kiüríti - ebben a 2021-es 3,8 milliós profit pihen. Vagyis összesen 12,5 millió forintot utalhat ki magának Nikola Gruevszki.

