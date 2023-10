Terjeszkedik a Continental

A magyarországi K+F tevékenységet támogató kormányzati programban a Continental három projekttel vesz részt. A terveknek megfelelően a nagyvállalat a fővárosban 60, míg Veszprémben 30 új pozíciót már be is töltött. A Budapesten, Debrecenben és Szegeden is jelen lévő Continental Autonomous Mobility Hungary a korszerű vezetéstámogató és automatizált vezetési rendszerek területén teremti meg a K+F munkahelyek többségét.

„Az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül vállalatunk. A növekvő munkatársi létszámmal, valamint a bővülő infrastruktúrával és projektportfólióval párhuzamosan szervezetileg is fejlődünk” – hívta fel a figyelmet Dr. Lóránd Balázs, a Continental Autonomous Mobility Hungary vezetője.

„Az innováció és fejlődés alapvető része a munkánknak. Cégünk elkötelezett az új technológiák alkalmazása mellett, amely kulcsfontosságú az autonóm mobilitás területén való versenyképességünk szempontjából. A jelenlegi kihívásokkal teli autóipari környezetben fontos, hogy szervezetünk nagyfokú rugalmassággal, és magasan képzett munkaerővel felvértezve alkalmazkodjon a változó körülményekhez és az átalakuló piaci igényekhez” - tette hozzá.

Jobbról-balra: Joó István, a HIPA vezérigazgatója, Ovádi Péter, Veszprém vármegye 01-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, Keszte Róbert, a Continental Automotive Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és a Continental Magyarország országigazgatója, Jeremy McClain, a Continental Autonomous Mobility üzleti terület System and Software Business üzletágának vezetője, Sarah Frachet, a Continental Autonomous Mobility üzleti terület HR vezetője és Dr. Lóránd Balázs, a Continental Autonomous Mobility Hungary vezetője. Fotó: Continental

A Continental Autonomous Mobility Hungary fennállásának ötödik évfordulóját ünnepli

A Continental Autonomous Mobility Hungary fennállása óta folyamatosan bővíti portfólióját Magyarországon. Mesterséges Intelligencia Fejlesztési Központjának 2018-as megnyitását követően új, Alkalmazásfejlesztési Központot hozott létre Budapesten 2022-ben. Ugyanebben az évben a vállalat bővítette szoftverfejlesztési tevékenységét, kiterjesztve működését Szegedre és Debrecenre is.

„Magyarországi Autonomous Mobility csapatunk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ügyfeleink számára a vezetéstámogató és automatizált járművezetési megoldások átfogó portfólióját kínáljuk, ezzel megnyitva az utat az autonóm mobilitás felé” – mondta el Jeremy McClain, a Continental Autonomous Mobility üzleti terület System and Software Business üzletágának vezetője.

Azt is hozzátette, hogy “kiemelt fejlesztési területük a mesterséges intelligencia (MI). Munkájukkal a járművek környezetének érzékelését támogatják, ezáltal biztonságosabbá, kényelmesebbé, továbbá funkciókban gazdagabbá téve a vezetést. A Continental széleskörű szakértelme, valamint munkatársaink kiterjedt és elismert tudása az alapja annak, hogy vállalatunk ma vezető szerepet tölt be az önvezető technológiák terén.”

A Continental Autonomous Mobility Hungary a dinamikusan változó autóipari környezetben és egyre éleződő versenyben is meghatározó piaci szereplő. Ma már az innovatív szoftverfejlesztés és mérnöki szolgáltatások mellett közvetlenül ügyfélprojektekben zajló alkalmazásfejlesztés területén is részt vesz az értékteremtési folyamatban. Az általa fejlesztett technológiák és megoldások előmozdítják a Continental Vision Zero elnevezésű törekvésének megvalósítását, azaz az utakon előforduló halálos balesetek számának radikális csökkentését. A Continental emellett kiemelkedő fontosságúnak tartja a budapesti és vidéki egyetemi együttműködéseket is, ahol ösztöndíjprogramokkal, oktatási és kutatási tevékenységgel járul hozzá a magas színvonalú hazai felsőoktatáshoz és a mérnökök új generációjának képzéséhez.

A Continental a 280 új kutatás-fejlesztési munkahelyet összesen 18,77 milliárd forint ráfordítással tervezi létrehozni 2024 végéig. A három egyedi kormánydöntés (EKD) alapú támogatási projekt keretében Magyarország Kormánya 3,99 milliárd forinti állami támogatást nyújt a vállalatcsoportnak.